Nach Messer-Attacke auf Ärztin: Rätselraten über das Motiv

Ein 85-Jähriger hat im Landkreis Neu-Ulm eine Ärztin mit einem Messer attackiert. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Über das Motiv wird gerätselt.

04.12.2022 | Stand: 06:02 Uhr

Ein 85-jähriger Tatverdächtiger attackierte am Donnerstagmorgen im Landkreis Neu-Ulm in einer Praxis eine 52-jährige Ärztin mit einem Messer. Das teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Die Ärztin sei leicht verletzt, als sie den Angriff abwehrte. Der Tatverdächtige wurde durch weitere anwesende Personen überwältigt und entwaffnet.

Mann geht mit Messer auf Ärztin los: Haftbegefehl gegen Tatverdächtigen

Noch vor Ort nahmen ihn Beamte der Polizei Neu-Ulm fest. Die Kripo Neu-Ulm übernahm die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Tatverdächtige der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben erste Zeugenvernehmungen und Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Noch ist das Motiv für den Angriff unklar. Dieses und der detaillierte Tatablauf sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, schreibt die Polizei.

