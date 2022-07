Drei Verletzte bei Messerstecherei am Münchner Stachus

Ein Streit am Stachus in München ist eskaliert. Drei Menschen wurden bei einer bei Messerstecherei verletzt. Die Polizei lobt zwei Zeuginnen ausdrücklich.

04.07.2022 | Stand: 16:01 Uhr

Messerattacke in in der Landeshauptstadt: Am frühen Sonntagmorgen ist es in München am Karlsplatz (Stachus) zu einer Messerstecherei gekommen.

Nach Polizeiangaben eskalierte gegen 04:20 Uhr an der S-Bahnhaltestelle ein Streit zwischen vier Männern, bei dem ein 28-Jähriger ein Obstmesser zog und damit einen 35-Jährigen an der Schläfe ein 29-Jährigen am Unterarm verletzte.

Mutmaßlicher Täter in München am Stachus sticht auf andere ein

Die beiden Angegriffenen überwältigten den mutmaßlichen Täter daraufhin und fixierten ihn am Boden. Dabei soll der 35-Jährige dem am Boden Liegenden mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Einem weiteren 30-jährigen Begleiter gelang es zusammen mit dem 29-Jährigen schließlich, den Angreifer zu entwaffnen. Anschließend soll der 35-Jährige dem blutenden 28-Jährigen noch mehrfach ins Gesicht getreten haben.

Alles richtig gemacht: Zeuginnen alarmieren die Münchner Polizei und filmen die Tat

Als eine 24-Jährige Passantin den Männern zurief, dass sie die Polizei gerufen habe, entfernten sich alle außer der am Boden Liegende vom Tatort. Dennoch konnte die Polizei die Männer festnehmen - alle waren während der Tat alkoholisiert. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Eine 25-Jährige aus Au filmte zudem die Auseinandersetzung und stellte das Videomaterial der Polizei zur Verfügung.

Polizei München bittet Zeugen um Hinweise

Die Bundespolizei München bittet um Zeugenhinweise unter 089/515550-1111. Außerdem lobte sie das Verhalten der beiden Zeuginnen. Wichtiger Grundsatz und Tipp: Sich selbst nicht in Gefahr bringen - andere auf die Tat aufmerksam machen.