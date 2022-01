Nach Missbrauchsgutachten: Was macht Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx?

Eine Woche nach dem erschütternden Missbrauchsgutachten richten sich die Augen auf den Münchner Erzbischof Reinhard Marx. Welche Worte kann der Kardinal finden? Welche Geste? Und hätte dies noch überhaupt noch Auswirkungen?

26.01.2022 | Stand: 12:17 Uhr

Es ist jetzt eine Woche her, dass das Gutachten zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Erzbistum München und Freising die katholische Kirche erschütterte. Und noch immer ringen die Verantwortlichen um Worte. Papst Benedikt XVI., früher Erzbischof in der Diözese, machte mit einer Kehrtwende und dem Geständnis einer falschen Aussage alles nur noch schlimmer. Auch die Stellungnahme seines Nachfolgers Kardinal Friedrich Wetter geriet trotz eines Schuldeingeständnisses gleichzeitig auch zu einer Verteidigungsschrift in eigener Sache.

Und nun also Reinhard Marx. Der Kardinal und amtierende Münchner Erzbischof, seit 2008 im Amt, wird an diesem Donnerstag bei einer Pressekonferenz zu dem Gutachten Worte finden müssen, möglicherweise auch Gesten. Dass er das kann, hat er schon im vergangenen Jahr bewiesen, als er Papst Franziskus spektakulär seinen - kurz darauf abgelehnten - Rücktritt anbot. Er gab damals an, auf diese Weise seine Mitverantwortung für den Missbrauchsskandal zum Ausdruck bringen zu wollen.

Missbrauchsgutachten in München: Kardinal und Erzbischof Marx soll zurücktreten

Der katholische Theologe Daniel Bogner sagte schon direkt nach der Vorstellung des Gutachtens, welches von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern ausgeht, dass er nach all den Enthüllungen einen erneuten Rücktrittsversuch von Marx für angemessen hält. "Und ich hoffe, er wird eine erneute Ablehnung durch Papst Franziskus diesmal nicht akzeptieren. Dies wäre ein zwar zunächst nur symbolisches, aber sehr starkes Zeichen dafür, dass die bisherigen Strukturen der Kirche so nicht weiter funktionieren", sagte der Professor für Moraltheologie und Ethik an der schweizerischen Universität Freiburg.

Mit einem zweiten Rücktrittsangebot rechnet der Kirchenrechtler Thomas Schüller dagegen nicht. "Im Lichte seiner erstaunlich leidenschaftslosen und uninspirierten Erklärung am 20.1.22 auf die Veröffentlichung des Gutachtens, die viele Betroffene verletzt und befremdet hat, rechne ich nicht mit einem erneuten Rückantrittsangebot von Marx an den Papst", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. (Lesen Sie auch: Missbrauchsfälle in der Kirche: Kardinal Wetter bestreitet Umfang seins "Fehlverhaltens")

Thomas Schüller, Theologe und Kirchenrechtler kritisiert Papst Benedikt XVI für seine Stellungnahme scharf. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild)

Marx würden zwar Pflichtverstöße in deutlich geringerer Zahl als beispielsweise seinem Vorgänger Wetter vorgeworfen, vor allem aber würden ihm "bis in jüngste Zeit weitgehendes Desinteresse und fehlende Empathie für die Betroffenen sexualisierter Gewalt von den Gutachtern testiert. Darauf wird in seiner Stellungnahme besonders zu achten sein." (Lesen Sie auch: Kirchen-Skandal um Papst Benedikt: Stimmen zum Pabst-Bekenntnis)

Bistum München: Schaden, den Marx angerichtet hat, dürfte irreparabel sein

Welche Worte und welche Gesten Marx auch immer finden mag an diesem Donnerstag - der Schaden, den das jahrzehntelange Verhalten der Bistumsverantwortlichen der katholischen Kirche zugefügt hat, dürfte irreparabel sein.

Die Wut der Gläubigen ist so groß, dass dies inzwischen sogar die Standesämter in Bayern in spüren bekommen - und aufrüsten müssen, um die Flut der Kirchenaustritte in den Griff zu bekommen.

Allein in München wurden nach Angaben des Kreisverwaltungsreferates (KVR) seit Veröffentlichung des Gutachtens am vergangenen Donnerstag rund 650 Termine für Kirchenaustritte gebucht. Das sind deutlich mehr als doppelt so viele wie üblicherweise zu erwarten gewesen wäre, wie ein KVR-Sprecher sagte. Die Stadt setzt nun zwei zusätzliche Beschäftigte für Kirchenaustritte ein. Und selbst das wird nach Angaben der Stadt noch nicht reichen. Auch die Städte Regensburg, Ingolstadt und Würzburg stocken das Terminangebot auf.

