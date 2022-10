Nach Missbrauchsstudie: 51 neue Meldungen beim Bistum München und Freising

Nach dem Gutachten über sexuellen Missbrauch im katholischen Erzbistum München und Freising haben sich Dutzende weitere mutmaßliche Betroffene gemeldet.

28.10.2022 | Stand: 07:27 Uhr

Die unabhängigen Ansprechpersonen der Erzdiözese für die Prüfung von Verdachtsfällen zählten bis Anfang Juni 51 neue Meldungen, wie das Bistum auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte. "Hierzu zählen jedoch unterschiedliche Vorwürfe, auch Grenzverletzungen oder andere", sagte ein Bistumssprecher.

Das vom Bistum bei einer Münchner Anwaltskanzlei in Auftrag gegebene Gutachten hatte bei seiner Vorstellung im Januar weltweit Aufsehen erregt. Die Studie geht von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern aus - und von einem weit größeren Dunkelfeld.

Sexueller Missbrauch: Gutachten wirft Joseph Ratzinger und Friedrich Wetter Fehlverhalten vor

Den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, heute Benedikt XVI., wurde in dem Gutachten persönlich Fehlverhalten in mehreren Fällen vorgeworfen - ebenso dem aktuellen Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.

Nach dem aufsehenerregenden Gutachten hat die Erzdiözese die Hilfsangebote für Betroffene verstärkt. Bei der Anlauf- und Beratungsstelle, die das Bistum unmittelbar nach der Vorstellung des Gutachtens einrichtete, gingen bislang (Stand 20. Oktober) 288 Anrufe ein. "Jedoch handelt es sich nicht nur um Betroffene von sexuellem Missbrauch", sagte der Bistumssprecher. Viele Anrufe stammten den Angaben zufolge auch aus anderen Diözesen.

Am Landgericht Traunstein ist die zivile Feststellungsklage eines Mannes anhängig, der angibt, von dem verurteilten Missbrauchstäter Priester H. missbraucht worden zu sein, dessen Fall eine zentrale Rolle in dem Gutachten einnimmt. Weil der emeritierte Papst Benedikt XVI. als Kardinal Joseph Ratzinger Erzbischof von München und Freising war, als Priester H. in die Diözese versetzt wurde, richtet sich die Klage auch gegen ihn.

Bilderstrecke

Kardinal Reinhard Marx: Bilder einer Karriere

1 von 19 Der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, beim Besuch einer Flüchtlingsunterkunft 2014. Hier Bilder seiner Karriere. Bild: dpa Der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, beim Besuch einer Flüchtlingsunterkunft 2014. Hier Bilder seiner Karriere. Bild: dpa 2 von 19 Reinhard Marx wird 2002 im Trierer Dom zum Bischof geweiht. Bild: dpa Reinhard Marx wird 2002 im Trierer Dom zum Bischof geweiht. Bild: dpa 3 von 19 Hier zelebriert er neben Kardinal Karl Lehmann im Rahmen seiner Amtseinführung zum Bischof im Trierer Dom zum ersten Mal das Abendmahl. Bild: dpa Hier zelebriert er neben Kardinal Karl Lehmann im Rahmen seiner Amtseinführung zum Bischof im Trierer Dom zum ersten Mal das Abendmahl. Bild: dpa 4 von 19 2007 tritt er die Nachfolge von Kardinal Friedrich Wetter als Leiter des Münchner Erzbistums an. Bild: dpa 2007 tritt er die Nachfolge von Kardinal Friedrich Wetter als Leiter des Münchner Erzbistums an. Bild: dpa 5 von 19 Sein erster Besuch als Erzbischof im Münchner Dom. Bild: dpa Sein erster Besuch als Erzbischof im Münchner Dom. Bild: dpa 6 von 19 Der neue Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx, winkt 2008 bei seiner Ankunft im Kloster Scheyern (Oberbayern) den Menschen zu. Bild: dpa Der neue Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx, winkt 2008 bei seiner Ankunft im Kloster Scheyern (Oberbayern) den Menschen zu. Bild: dpa 7 von 19 Marx gilt als jovial und den Menschen zugewandt. Bild: dpa Marx gilt als jovial und den Menschen zugewandt. Bild: dpa 8 von 19 Doch er polarisierte auch. Bild: dpa Doch er polarisierte auch. Bild: dpa 9 von 19 Reinhard Marx 2008 in der KZ-Gedenkstätte Dachau (Oberbayern) auf dem Gelände der ehemaligen Baracken des Konzentrationslagers. Bild: dpa Reinhard Marx 2008 in der KZ-Gedenkstätte Dachau (Oberbayern) auf dem Gelände der ehemaligen Baracken des Konzentrationslagers. Bild: dpa 10 von 19 Marx 2008 auf dem 1674 Meter hohen Hochfelln bei Bergen (Landkreis Traunstein Oberbayern) bevor er seine erste Bergpredigt hält. Bild: dpa Marx 2008 auf dem 1674 Meter hohen Hochfelln bei Bergen (Landkreis Traunstein Oberbayern) bevor er seine erste Bergpredigt hält. Bild: dpa 11 von 19 Ebenfalls 2008 stellte er sein Buch "Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen" vor. Passend zur damaligen Bankenkrise war die Kernaussage des Münchner Erzbischofs in seinem neuen Buch, dass ein Kapitalismus ohne Menschlichkeit, Solidarität und Gerechtigkeit keine Moral und auch keine Zukunft h... Bild: dpa Ebenfalls 2008 stellte er sein Buch "Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen" vor. Passend zur damaligen Bankenkrise war die Kernaussage des Münchner Erzbischofs in seinem neuen Buch, dass ein Kapitalismus ohne Menschlichkeit, Solidarität und Gerechtigkeit keine Moral und auch keine Zukunft h... Bild: dpa 12 von 19 2010 bekam Marx im Petersdom in Vatikanstaat in Rom (Italien) von Papst Benedikt XVI das rote Kardinalsbirett aufgesetzt. In einem Wortgottesdienst wurden damals 24 Bischöfe von Papst Benedikt XVI. feierlich zu Kardinälen erhoben. Bild: dpa 2010 bekam Marx im Petersdom in Vatikanstaat in Rom (Italien) von Papst Benedikt XVI das rote Kardinalsbirett aufgesetzt. In einem Wortgottesdienst wurden damals 24 Bischöfe von Papst Benedikt XVI. feierlich zu Kardinälen erhoben. Bild: dpa 13 von 19 Mit dem Überreichen des Bischofsrings wurde die Erhebung des deutschen Bischofs zum Kardinal abgeschlossen. Bild: dpa Mit dem Überreichen des Bischofsrings wurde die Erhebung des deutschen Bischofs zum Kardinal abgeschlossen. Bild: dpa 14 von 19 Kardinal Reinhard Marx und Sternensinger. Bild: dpa Kardinal Reinhard Marx und Sternensinger. Bild: dpa 15 von 19 Marx galt als streitbar - und nahm aktiv am gesellschaftlichen Dialog teil. Hier ist er im Gespräch mit Volker Beck zum Thema "Gesellschaft im Umbruch: Wie viel Schutz brauchen Ehe und Familie?". Bild: dpa Marx galt als streitbar - und nahm aktiv am gesellschaftlichen Dialog teil. Hier ist er im Gespräch mit Volker Beck zum Thema "Gesellschaft im Umbruch: Wie viel Schutz brauchen Ehe und Familie?". Bild: dpa 16 von 19 Ab 2010 ist Marx Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Bild: dpa Ab 2010 ist Marx Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Bild: dpa 17 von 19 Als Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz zelebriert er hier 2016 in Leipzig (Sachsen) den Open-Air-Abschlussgottesdienst des 100. Deutschen Katholikentags. Bild: dpa Als Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz zelebriert er hier 2016 in Leipzig (Sachsen) den Open-Air-Abschlussgottesdienst des 100. Deutschen Katholikentags. Bild: dpa 18 von 19 Im Dialog: Marx, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (l), Scheich Omar Awadallah Kiswani (2.v.l) und die Delegation von Evangelischer Kirche in Deutschland und Deutscher Bischofskonferenz besuchen 2016 den Tempelberg in Jerusalem (Israel). Bild: dpa Im Dialog: Marx, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (l), Scheich Omar Awadallah Kiswani (2.v.l) und die Delegation von Evangelischer Kirche in Deutschland und Deutscher Bischofskonferenz besuchen 2016 den Tempelberg in Jerusalem (Israel). Bild: dpa 19 von 19 Anfang Juni 2021 bietet Kardinal Marx dem Papst seinen Rücktritt an - als Zeichen einer Erneuerung der Kirche. Der Papst lehnt ab, Marx bleibt im Amt. Bild: dpa Anfang Juni 2021 bietet Kardinal Marx dem Papst seinen Rücktritt an - als Zeichen einer Erneuerung der Kirche. Der Papst lehnt ab, Marx bleibt im Amt. Bild: dpa 1 von 19 Der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, beim Besuch einer Flüchtlingsunterkunft 2014. Hier Bilder seiner Karriere. Bild: dpa Der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, beim Besuch einer Flüchtlingsunterkunft 2014. Hier Bilder seiner Karriere. Bild: dpa

