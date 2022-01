Aigner über den Start des Lobbyregisters: "Hätte nicht besser laufen können"

Seit Januar dürfen sich Lobbygruppen an der Politik in Bayern beteiligen. Landtagspräsidentin Aigner zeigt sich zufrieden mit der Beteiligung der Bevölkerung.

05.01.2022 | Stand: 15:16 Uhr

Wenige Tage nach dem Start des Lobbyregisters des Bayerischen Landtags haben sich bereits 63 Interessenvertretungen eingetragen. "Der Start des Lobbyregisters des Bayerischen Landtags hätte nicht besser laufen können", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) am Mittwoch in München. Mit dem Gesetz setze man neue Maßstäbe in Sachen Transparenz.

Seit dem 1. Januar 2022 dürfen sich offiziell registrierte Lobbygruppen an Gesetzgebungsprozessen von Landtag und Staatsregierung beteiligen. Die Eintragung ist seit Mitte Dezember möglich. Als erste Interessenvertretung hatte sich der Fränkische Weinbauerverband e.V. eingetragen.

Lobbyregister in Bayern: Bereits über 60 Interessenvertretungen eingetragen

Dass schon wenige Tage nach dem Inkrafttreten des Lobbyregisters so viele Interessenvertretungen registriert seien, mache deutlich, dass die Eintragung unkompliziert und von der Landtagsverwaltung ideal vorbereitet worden sei, sagte Aigner.

Bilderstrecke

Diese Abgeordneten vertreten das Allgäu im 20. Deutschen Bundestag

1 von 11 Fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Allgäu ziehen in den Bundestag ein. Wir stellen sie näher vor. Bild: Lienert, Langer, Wild Fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Allgäu ziehen in den Bundestag ein. Wir stellen sie näher vor. Bild: Lienert, Langer, Wild 2 von 11 Das beste Ergebnis holte Stephan Stracke (rechts) mit 38,76 Prozent im Wahlkreis Ostallgäu. Der CSU-Politiker ist bereits seit 2009 Mitglied des Bundestags. Bild: Harald Langer Das beste Ergebnis holte Stephan Stracke (rechts) mit 38,76 Prozent im Wahlkreis Ostallgäu. Der CSU-Politiker ist bereits seit 2009 Mitglied des Bundestags. Bild: Harald Langer 3 von 11 Stephan Stracke lebt in Irsee. Der 47-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder. Bild: Mathias Wild Stephan Stracke lebt in Irsee. Der 47-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder. Bild: Mathias Wild 4 von 11 Bundestagswahl 2021 - Wahlen - Wahl - Parteien feiern im Allgäu - hier in Kempten bei der CSU in Sankt Mang - Mechtilde Wittmann mit Erik Beißwenger und Thomas Kreuzer Bild: Ralf Lienert Bundestagswahl 2021 - Wahlen - Wahl - Parteien feiern im Allgäu - hier in Kempten bei der CSU in Sankt Mang - Mechtilde Wittmann mit Erik Beißwenger und Thomas Kreuzer Bild: Ralf Lienert 5 von 11 Bundestagswahl 2021 - Wahlen - Wahl - Parteien feiern im Allgäu - hier in Kempten bei der CSU in Sankt Mang - Mechtilde Wittmann Bild: Ralf Lienert Bundestagswahl 2021 - Wahlen - Wahl - Parteien feiern im Allgäu - hier in Kempten bei der CSU in Sankt Mang - Mechtilde Wittmann Bild: Ralf Lienert 6 von 11 13,1 der Wahlberechtigten stimmten im Wahlkreis Oberallgäu für Stephan Thomae. Auch der FDP-Politiker war bereits Mitglied des Bundestags, seit der vergangenen Wahl im Jahr 2017 und von 2009 bis 2013. Bild: Ralf Lienert 13,1 der Wahlberechtigten stimmten im Wahlkreis Oberallgäu für Stephan Thomae. Auch der FDP-Politiker war bereits Mitglied des Bundestags, seit der vergangenen Wahl im Jahr 2017 und von 2009 bis 2013. Bild: Ralf Lienert 7 von 11 Stephan Thomae ist Rechtsanwalt, verheiratet und hat drei Kinder. Bild: Ralf Lienert Stephan Thomae ist Rechtsanwalt, verheiratet und hat drei Kinder. Bild: Ralf Lienert 8 von 11 Sie musste ein wenig bangen, aber am Montagmorgen nach der Wahl stand fest: Auch Susanne Ferschl wird Mitglied im Bundestag. Bereits bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 wurde sie in den Bundestag gewählt. Sie trat im Wahlkreis Ostallgäu an. Bild: Harald Langer Sie musste ein wenig bangen, aber am Montagmorgen nach der Wahl stand fest: Auch Susanne Ferschl wird Mitglied im Bundestag. Bereits bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 wurde sie in den Bundestag gewählt. Sie trat im Wahlkreis Ostallgäu an. Bild: Harald Langer 9 von 11 Die Vize-Fraktionsvorsitzend der Linken, Susanne Ferschl, fordert mehr Tempo bei der Beschaffung der Medikamente. Bild: Mathias Wild Die Vize-Fraktionsvorsitzend der Linken, Susanne Ferschl, fordert mehr Tempo bei der Beschaffung der Medikamente. Bild: Mathias Wild 10 von 11 Auch ein AfD-Abgeordneter aus dem Allgäu wird in den Bundestag einziehen: Peter Felser aus dem Wahlkreis Oberallgäu. Bild: Ralf Lienert Auch ein AfD-Abgeordneter aus dem Allgäu wird in den Bundestag einziehen: Peter Felser aus dem Wahlkreis Oberallgäu. Bild: Ralf Lienert 11 von 11 Felser geriet wegen Verbindungen zur rechtsextremen Szene in der Vergangenheit in den Fokus. Er ist verheiratet und hat fünf Kinder. Bild: Ralf Lienert Felser geriet wegen Verbindungen zur rechtsextremen Szene in der Vergangenheit in den Fokus. Er ist verheiratet und hat fünf Kinder. Bild: Ralf Lienert 1 von 11 Fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Allgäu ziehen in den Bundestag ein. Wir stellen sie näher vor. Bild: Lienert, Langer, Wild Fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Allgäu ziehen in den Bundestag ein. Wir stellen sie näher vor. Bild: Lienert, Langer, Wild

Der Landtag hatte das Lobbyregister bereits vergangenen Sommer beschlossen. Die Landespolitik hofft, dass sie ihr durch Affären und Skandale teils massiv angekratztes Image in der Öffentlichkeit verbessern kann. Seit Anfang des Jahres dürfen sich nur offiziell registrierte Lobbygruppen an Gesetzgebungsprozessen von Landtag und Staatsregierung beteiligen.

Bayerischer Landtag will öffentliches Image wieder verbessern

Verstöße sollen mit Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Das Register kann im Internet von allen Personen eingesehen werden. (Lesen Sie auch: Für mehr Tierwohl: Mehrheit würde mehr Geld für Fleisch bezahlen)

Lesen Sie auch

Nach Affären und Skandale Bayerns Lobbyregister geht online - doch den Grünen geht das nicht weit genug

Kernpunkte sind weitreichende Informations- und Mitwirkungspflichten für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter, ein Verbot von Erfolgshonoraren sowie ein Verbot unlauterer Mittel bei der Informationsbeschaffung, etwa durch finanzielle Anreize. (Lesen Sie auch: Bleiben die Schulen offen? Kultusminister beraten heute - Lauterbach fordert schärfere Corona-Regeln)