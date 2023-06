Nach Unfall auf A99 im Norden Münchens Sperrung aufgehoben

Nach einem Unfall sperrte die Polizei auf der Autobahn 99 den Abschnitt Eschenrieder Spange im Norden Münchens. Die Sperrung ist seit dem Mittag aufgehoben.

05.06.2023 | Stand: 14:49 Uhr

Nach einem Unfall auf der Autobahn 99 im Norden Münchens hat sich am Montagmorgen nach Polizeiangaben ein rund zehn Kilometer langer Stau gebildet. Demnach prallte ein Transporter an der Teilung von A8 und A99 gegen den Fahrbahnteiler. Der 58-Jährige Fahrer und sein Beifahrer seien unverletzt geblieben.

Baggerarbeiten auf der A99 im Abschnitt Eschenrieder Spange

Weil wegen ausgelaufener Betriebsstoffe noch Erdreich ausgebaggert werden musste, blieb der A99-Abschnitt Eschenrieder Spange in Fahrtrichtung Salzburg bis zum Mittag gesperrt. An dem Transporter sei ein Schaden von 20 000 Euro entstanden, am Fahrbahnteiler belaufe sich der Schaden auf 25 000 Euro. (Lesen Sie hier: 23-Jähriger ertrinkt beim Baden in oberbayerischem See)

