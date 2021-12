Anzeige: Frau beschimpft Feuerwehrleute nach Unfall auf der A94

Eine 30-Jährige hat in den sozialen Medien ein Video veröffentlicht, in dem sie Feuerwehrkräfte im Einsatz beschimpft. Das hat nun ein juristisches Nachspiel.

Eine 30-jährige Frau aus dem Landkreis Altötting hat Feuerwehrkräfte in einem Video beschimpft und es auf den sozialen Medien veröffentlicht. Das teilt die Polizei mit. Anlass war ein Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ampfing, die am 24. November zu einem Unfall auf der A94, Höhe Erharting, hinzugerufen wurde. Die Feuerwehrler führten eine sogenannte Drosselfahrt durch, bei der zwei Feuerwehrfahrzeuge nebeneinander her fahren, um den nachfolgenden Verkehr abzubremsen. Hintergrund war, dass die Unfallstelle zu dem Zeitpunkt laut Mitteilung der Polizei noch nicht gesichert war. Diese Drosselfahrt sollte einen weiteren Verkehrsunfall verhindern. Doch das passte der 30-jährigen Frau offenbar nicht.

Bereits während der Maßnahme versuchte die Frau der Mitteilung zufolge, die Feuerwehrfahrzeuge zu überholen. Als sie schließlich an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde, ließ die 30-Jährige die Scheibe herunter und beschimpfte die Feuerwehrler deren Angabe zufolge.

Frau beschimpft Feuerwehr in Video auf sozialen Medien: Anzeige wegen überler Nachrede und Beleidigung

Am Tag darauf stieß die Freiwillige Feuerwehr Ampfing auf ein Video in den sozialen Medien. Die 30-Jährige hatte sich während der Drosselfahrt offenbar gefilmt und das Video ins Netz gestellt. Die Feuerwehr zeigte die Frau bei der Polizei an. Die Tatverdächtige zeigte sich der Polizei zufolge geständig und einsichtig. Sie muss sich nun der üblen Nachrede und der Beleidigung verantworten.

