Brite nach Wiesn-Besuch niedergestochen - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Nach seinem Oktoberfest-Besuch wurde ein Brite in Schwabing niedergestochen und schwer verletzt. Hängt die Tat mit einem Rauschgiftgeschäft zusammen?

26.09.2022 | Stand: 16:19 Uhr

Die Polizei fand einen britischen Touristen auf dem Gehweg in der Ackermannstraße in München-Schwabing - mit einer tiefen Stichverletzung im Oberkörper. Der 35-Jährige musste im Krankenhaus notoperiert werden. Eine Lebensgefahr bestand nicht mehr. Der Brite war zuvor auf dem Oktoberfest. Das ist jetzt eine gute Woche her.

Die Polizei scheint in ihren Ermittlungen zur Tat einen großen Schritt weiter gekommen zu sein. Die Münchener Mordkommission hat zwei Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um zwei 18-Jährige mit Wohnsitz in München.

Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Am Montag, 26.9.2022 wurden in den frühen Morgenstunden fünf Wohnobjekte von Polizeibeamten aufgesucht. Der 18-Jährige, gegen den ein Haftbefehl Haftbefehl wegen versuchten Mordes vorliegt, konnte an einer der Örtlichkeiten verhaftet werden. "Ein zweiter Tatbeteiligter, ein 18 Jähriger, der auch in München wohnhaft ist, wurde wegen eines in dieser Sache erlassenen Haftbefehls wegen schweren Raubes im Rahmen dieser Aktion ebenfalls verhaftet." So teilt es die Polizei mit.

Wollte der britische Tourist Drogen kaufen?

Auch auf der Suche nach dem Tatmotiv sind die Beamten wohl einen Schritt weiter. Es scheint, als hatte es sich um ein Rauschgigftgeschäft gehandelt. "Es war wohl ein geplantes Zusammentreffen zwischen Opfer und Tatverdächtigen, in dessen Verlauf dem 35-Jährigen dann mehrere hundert Euro geraubt wurden", teilte die Polizei mit.

Beide Tatverdächtige werden dem Richter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.