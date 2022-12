Naturschützer protestieren in Garmisch-Partenkirchen gegen Schneekanonen

Umweltaktivisten der Organisation Mountain Wilderness haben am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen gegen die Umweltbelastung durch Schneekanonen demonstriert.

18.12.2022 | Stand: 13:04 Uhr

Naturschützer haben am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen gegen die Umweltbelastung durch Schneekanonen protestiert. An der Talstation der Hausbergbahn im Garmisch Classic Skigebiet machten die Mitglieder der Naturschutzorganisation Mountain Wilderness auf den Energie- und Wasserverbrauch durch Schneekanonen aufmerksam. "Energie verpulvern - ohne uns!" stand auf Plakaten und einem Transparent.

Demo im Garmisch Classic Skigebiet: Aktion mit Peace-Zeichen scheitert

Ursprünglich wollten die Aktivisten ein großes Peace-Zeichen zusammen mit einem Slogan mit biologisch abbaubarer Farbe auf die Skipiste schreiben. Doch diese Aktion scheiterte daran, dass die Technik aufgrund der großen Kälte nicht richtig funktionierte.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.