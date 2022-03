Der Discounter Netto ruft Bambussprossen im Glas zurück, weil Scherben in einzelnen Gläsern enthalten sein könnten. Welches Produkt genau betroffen ist.

22.03.2022 | Stand: 19:48 Uhr

Die Sprossen wurden bundesweit in Netto-Filialen verkauft, wie das Unternehmen mit Sitz in Maxhütte-Haidhof in Bayern am Dienstag mitteilte.

Rückruf bei Netto: Bambussprossen

Betroffen sind "Satori Bambussprossen in Streifen" in 330 Gramm-Gläsern mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.07.2024. Andere "Satori"-Produkte oder Gläser mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen, hieß es. Kunden könnten die Sprossen auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückbringen und sich den Kaufpreis erstatten lassen.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.