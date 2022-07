Nur knapp mit dem Leben davongekommen

Bei einer Auseinandersetzung in Neu-Ulm wurde ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Am Samstagabend gegen 21 Uhr ist es in Neu-Ulm im Bereich Memminger Straße Ecke Baumgartner Straße zu einem tätlichen Angriff auf einen 19-jährigen Mann gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verletzte der Täter den Mann dabei mit einen scharfen Gegenstand lebensgefährlich. Er konnte nur durch eine Notoperation im Krankenhaus gerettet werden.

Noch in der darauffolgenden Nacht konnte die Polizei einen dringend tatverdächtigen 18-Jährigen festnehmen. Am Sonntag wurde dieser in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Der 19-Jährige wurde am Sonntagmorgen erfolgreich operiert und befindet sich mittlerweile außer akuter Lebensgefahr. Er wird jedoch bleibende Schäden von dem Angriff davontragen.

Die genauen Hintergründe der Tat muss die Kripo noch aufklären. Daher bittet die Polizei um Hinweise unter 0731-8013-270.

