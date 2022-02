Vier Verletzte nach Unfall auf der B10 bei Neu-Ulm

Auf der B10 in Neu-Ulm hat es am Montag im Baustellen-Bereich einen schweren Unfall gegeben. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Am Montagnachmittag hat es auf der B10 in Neu-Ulm auf Höhe des Brandstetter Sees einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei berichtet, ist eine 45-jährige Autofahrerin an der Anschlussstelle Burlafingen auf die B10 in Fahrtrichtung Nersingen aufgefahren. Dabei übersah sie nach Erkenntnissen der Polizei die vor Ort geltende Verkehrsführung im Baustellenbereich.

Deshalb geriet die 45-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Wagen einer 19-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde die 40-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste später von Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren mit schwerem technischem Gerät aus dem Auto befreit werden.

Unfall auf der B10 bei Neu-Ulm: Vier Verletzte

Die insgesamt vier Insassen der beiden Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall teils mittelschwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 20.000 Euro. Neben den umliegenden Feuerwehren war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Für die Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung musste die B10 bei Neu-Ulm bis in die frühen Abendstunden gesperrt werden.

