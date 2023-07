Bierflaschenscherbenmeer: Lkw verliert hunderte Kästen auf Autobahn

Im Landkreis Kulmbach ist ein Bierlaster auf die A70 gefahren - und hat hunderte Kästen und Flaschen verloren. Die Polizei musste die Auffahrt komplett sperren.

10.07.2023 | Stand: 14:06 Uhr

Ein Bierlaster hat auf einer Autobahnauffahrt in Oberfranken den Großteil seiner Ladung verloren und Hunderte volle Bierkästen auf der Straße verteilt. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr an der Auffahrt der B85 zur A70 in Neudrossenfeld (Landkreis Kulmbach).

Bierlaster verliert in Oberfranken hunderte Kästen - Autobahnauffahrt zeitweise gesperrt

In einer Kurve durchbrachen dort etwa 200 Bierkästen die Bordwand des Lastwagens und landeten auf Straße und Grünstreifen. Für die mehrstündigen Aufräumarbeiten wurde die Auffahrt voll gesperrt.

Der Schaden am Lkw und die Reinigungskosten belaufen sich auf etwa 2000 Euro. Den 62-jährigen Fahrer des Bierlasters erwartet ein Bußgeld wegen eines Ladungssicherungsverstoßes.

