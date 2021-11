Keine Weihnachtsmärkte - Restaurants müssen teils schließen

Neue Corona-Regeln in Bayern: Weihnachtsmärkte sollen nicht stattfinden, teils müssen Restaurants und Cafés schließen. Für Ungeimpfte gelten Kontaktsperren.

19.11.2021 | Stand: 13:52 Uhr

Starke Einschnitte zur Eindämmung der Pandemie: Bayern verschärft die Corona-Regeln massiv. Weihnachtsmärkte dürfen nicht stattfinden. Clubs und Bars auch im Allgäu sollen drei Wochen geschlossen bleiben. In Hotspots müssen sogar Restaurants, Cafés und Museen zumachen.

Bayern verschärft Corona-Maßnahmen: Bars und Clubs müssen schließen, keine Weihnachtsmärkte

Alle Clubs, Diskotheken und Bars sollen für die nächsten drei Wochen schließen, Weihnachtsmärkte soll es in diesem Jahr nicht geben, wie Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Freitag nach Beratungen seiner Koalition in München ankündigte. Kultur- und Sportveranstaltungen werden nur noch mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern und 2G-plus-Regel erlaubt.

Kontaktbeschränkungen in Bayern: Wer darf sich treffen?

Angesichts der dramatischen Corona-Lage führt Bayern Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte ein: Es dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach Beratungen der CSU-Freie-Wähler-Koalition in München an. Kinder unter 12 werden dabei ebenso wie Geimpfte nicht mit eingerechnet.

Söder: Drastische Einschränkungen in Corona-Hotspots

In bayerischen Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 soll das öffentliche Leben in weiten Bereichen heruntergefahren werden. Die Werte im Allgäu finden Sie hier. Dort müssen etwa die Gastronomie, Sport- und Kulturstätten schließen, Veranstaltungen werden untersagt. Schulen und Kitas sollen aber auch dort weiter offen bleiben. (mit dpa)

Welche Städte und Gemeinden zählen derzeit als Hotspot?

Diese Orte und Landkreise gelten mit einer Inzidenz von über 1000 als Hotspot

Berchtesgadener Land

Dingolfing-Landau

Freyung-Grafenau

Landshut, Mühldorf a. Inn

Passau

Rottal-Inn

Traunstein

