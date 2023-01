Neue Corona-Variante: Fachleute rechnen wieder mit mehr Fällen

Eine neue Corona-Variante ist auf dem Vormarsch und dürfte bald auch Augsburg erreichen. Die Uniklinik rechnet bislang aber nicht mit mehr schweren Fällen.

12.01.2023 | Stand: 15:51 Uhr

In den vergangenen Monaten war Corona in Augsburg nurmehr ein gesundheitliches Problem von vielen. Andere Infektionskrankheiten standen im Vordergrund und beschäftigten die Krankenhäuser, insbesondere das RS-Virus bei Kindern und – früher als üblich – auch Influenza A. Nun ist allerdings eine Corona-Variante auf dem Vormarsch, die die Infektionslage verändern könnte: XBB.1.5, auch „Krakenvariante“ genannt. Mehr Infos zum Thema Corona in unserem Newsblog.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.