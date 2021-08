Neue Corona-Verordnung: Diese Regeln gelten ab dieser Woche in Bayern

In Bayern wird es diese Woche eine völlig neue Corona-Verordnung geben. Auch die FFP-2-Maskenpflicht fällt. Das sind die geplanten neuen Regeln.

31.08.2021 | Stand: 08:43 Uhr

Bayern

Die Quarantäneregelung an Schulen soll vereinfacht werden.

Die Pflicht zum Tragen von FFP-2-Masken in Bayern entfällt.

Wegen der wachsenden Zahl an vollständig gegen Corona Geimpften wird es in Bayern eine völlig neue Corona-Verordnung geben. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) kündigte an, dass etwa die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen, nicht mehr entscheidend sei und auch die FFP-2-Maskenpflicht fallen werde.

Die Staatsregierung berät am Dienstag in einer Kabinettssitzung über die neue Corona-Regeln.

Auf Menschen, die keinen vollständigen Impfschutz haben, könnten in Bayern dann bald auch weitere Einschränkungen zukommen. "Natürlich müssen wir jetzt schon über künftige Maßnahmen nachdenken wie etwa Kontaktbeschränkungen, die dann in Kraft treten müssen, um das Gesundheitssystem zu schützen", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). "Klar ist aber, dass Geimpfte und Genesene ihre Freiheitsrechte zurückerhalten müssen."

Das sind die neuen Corona-Warnstufen in Bayern

Je nach Auslastung der Kliniken und der Zahl der Corona-Erkrankungen mit Langzeitfolgen werde es eine gelbe und rote Warnstufe geben, bei der es dann strengere Auflagen gelten würden, sagte Söder Ende vergangener Woche. Für die rote Warnstufe sei die Belegung der Intensivbetten relevant. "Wenn in den Krankenhäusern etwas ankommt, dann müssen wir reagieren."

Das gilt künftig an den Schulen in Bayern

In den Schulen soll der Präsenzunterricht nach den Ferien mit vermehrten Tests und einer vorläufigen Maskenpflicht auch am Sitzplatz gesichert werden. In weiterführenden Schulen seien drei Tests pro Woche geplant, in Grund- und Förderschulen sollen die sogenannten Lollitests eingeführt werden, die genauere Ergebnisse lieferten. Bei letzteren werde auch geprüft, inwiefern sie auch für Kindertagesstätten eingesetzt werden könnten.

Die Quarantäneregelung an Schulen soll ebenfalls vereinfacht werden. Wenn etwa ein Schüler positiv auf Corona getestet werde, müsse nicht mehr automatisch die ganze Klasse in Quarantäne gehen, sagt Söder. Stattdessen sollen die Mitschüler dann eine Woche lang täglich getestet werden. "Ein zweites Schuljahr wie das letzte wäre nicht gut", sagte Söder und verwies auf psychosoziale Probleme und besondere Nachteile von Kindern aus bildungsfernen Schichten.

Corona-Tests werden ab Oktober kostenpflichtig

Söder kündigte zudem an, dass auch die Impfkampagne weiter intensiviert werden müsse, gerade auch im Internet und in sozialen Netzwerken. Hier müsse es darum gehen, den Verunsicherten neue Angebote zu machen und gezielt auf Falsch-Informationen zu reagieren. Söder betonte, er gehe davon aus, dass es eine realistische Chance gebe, dass sich am Ende 80 bis 85 Prozent der Bevölkerung impfen lassen würden. Dazu beitragen werde auch, dass die Corona-Tests (außer in Schulen) ab Oktober kostenpflichtig würden.

Söder betonte, dass es keinen weiteren Lockdown wie in den ersten drei Corona-Wellen mehr geben solle. Dies sei im Umgang mit Geimpften und Genesenen nicht mehr rechtlich möglich.

Das sind die neuen Regeln in Bayern zur Maskenpflicht

Darüber hinaus, erklärte Söder, werde in Bayern die Pflicht zum Tragen von FFP-2-Masken fallen, künftig würden sogenannte medizinische Masken gleichgestellt. Die Maskenpflicht werde zudem bei Veranstaltungen unter freiem Himmel ebenso wegfallen wie die unterschiedlichen Vorgaben für Sitz- und Stehplätze.

Im Innenbereichen gelte die Maskenpflicht aber weiterhin auch am Sitzplatz sofern nicht genügend Sicherheitsabstand möglich sei. Wenn der Schulstart im September gut funktioniere, seien ab Oktober auch Lockerungen bei Diskotheken und Clubs möglich. Söder betonte aber, dass hier dann besondere Auflagen zum Tragen kämen wie die Pflicht zur Vorlage eines PCR-Tests.

Die Vereinfachung der Regeln werde sich durch alle Bereiche des Lebens ziehen, sagte Söder weiter. Als Beispiel nannte er, dass es etwa bei Veranstaltungen in Gastronomie zwar weiter bei Auflagen bei der Personenzahl und der 3G-Regel bleibe, in den eigenen vier Wänden würden sie dafür aber alle wegfallen.

Söder sagte, dass in den kommenden Tagen die Details zu den Neuerungen erarbeitet und anschließend im Kabinett besprochen würden.