72-jähriger Autofahrer stirbt nach Zusammenprall mit Baum

Ein Senior ist am Montag im Kreis Kulmbach mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und noch vor Ort gestorben. Die Polizei sucht Zeugen.

24.01.2022 | Stand: 16:36 Uhr

In Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach hat sich am Montag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall nahe des Gemeindeteils See. Dort fuhr gegen 11 Uhr ein Autofahrer von der Kreisstraße von See kommend in Richtung Hegnabrunn.

Laut Polizei kam der Mann mit seinem schwarzen Mercedes von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod des Autofahrers feststellen.

Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Neuenmarkt - rund 20.000 Euro Schaden

Die Kreisstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs fünf Stunden lang komplett gesperrt. An dem Mercedes SLC entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (Lesen Sie auch: Vier Verletzte bei Amoklauf an Uni in Heidelberg: Ein Opfer erliegt seinen Verletzungen)

Zur Klärung der Unfallursache suchen die Polizisten Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Insbesondere wird nach Autofahrern gesucht, die kurz vor dem Unfall auf der Strecke unterwegs waren und denen der Mercedes aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Stadtsteinach unter der Tel.-Nr. 09225/963000 entgegen. (Lesen Sie auch: Tote Frau in Obermenzing in München entdeckt: Mann festgenommen)

