Neun Last-Minute-Weihnachtsgeschenke für echte Allgäuer

Schon nächste Woche? Jawoll, nächste Woche schon ist der vierte Advent, am Tag darauf Heiligabend und wenn Du dann noch kein Geschenk für Deine Liebsten hast, gibt's enttäuschte Gesichter und Familienzoff bis Silvester. Das muss nicht sein! Noch ist Zeit, sich um alles zu kümmern - in unseren Tipps verraten wir sogar, wo Du die rettenden Last-Minute-Präsente bekommst. Und: In allen steckt Allgäu drin - garantiert! Hier gibt's unsere schön-schräg-steilen Geschenkideen.

27.07.2022 | Stand: 11:16 Uhr

1. Für Feinschmecker: Ein "Stamperl fürs Wamperl" oder lieber leckeren Käse "made im Allgäu"? Unsere Region ist berühmt für ihre regionalen Spezialitäten aus heimischer Erzeugung. Es muss nicht immer das Exotische sein, "a gscheider Allgeier" freut sich eher über den bodenständigen Präsentkorb mit Wurscht, Käs' und Honig aus der Heimat. Den bekommst Du auf die Schnelle etwa hier, hier oder hier - und das schon ab 30 Euro. Und wenn's nach der üppigen Schlemmerei dann noch einen feinen Allgäuer Obstbrand zum "runterspülen" gibt, ist das Weihnachtsfest gerettet!

Nicht nur Gorilla-Dame Fatou - mit 61 Jahren ältester Gorilla Europas - freut sich über einen Korb voller Leckereien... Bild: Kay Nietfeld

2. Für Koch- und Back-Freunde: Mampfen gut und schön, aber selbstgemacht schmeckt's noch viel besser? Richtig - deshalb sind die Magazine "Zuckerguss" (6,95 €) und "Grias Di' Allgäu - Heimatschmaus" (12,90 €) schon den ganzen Advent über DER Renner in unseren AZ-Servicecentern. Hier gibt's eine Vielzahl toller Koch- und Backideen und Rezepte aus dem Allgäu kompakt zusammengefasst. Vielleicht genau das richtige Weihnachtsgeschenk für die Mama oder die Oma? Gibt's in allen AZ-Service-Centern und im Internet unter azshop.de.

Rezepte aus der Region - einfach zum Selbermachen! Das bieten die aktuellen Ausgaben "Zuckerguss" und "Heimatschmaus". Bild: Halder

3. Für Abenteurer: Zu üppig, zu süß, zu ungesund! Schon verstanden: Mit Schlemmen hast Du's nicht so, Du und Deine Freunde stehen eher auf Action. Egal ob Canyoning, Rafting oder Stand-up-Paddling - im Outdoor-Paradies Allgäu sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Das allgaeu.life-Team hat im Sommer mit den Jungs von Bergwasser die SUP-Tour auf der Iller ausprobiert und war begeistert (unsere schönsten Stürze gibt's hier im Video!). Verschenke ein kerniges Teamabenteuer, das ihr prima in der Gruppe machen könnt! Gutscheine (ab ca. 50 Euro) gibt's unter anderem hier oder hier.

Wir schwören: Unser Tobias hatte 0,0-Promille, als er sich auf dem SUP-Board in die Iller stürzte. Die koordinativen Schwierigkeiten entstanden, weil "Bergwasser"-Guide" Basti (hinten) mit aufs Board hüpfte... Bild: Chris Lemke

4. Für Sportfans: Sport ja - aber bitte nur zugucken. Im Allgäu finden im kommenden Jahr wieder eine Vielzahl von hochkarätigen Sportveranstaltungen statt, für die es noch Tickets gibt. Beispiele gefällig? Wie wär's mit Klasse-Atmosphäre beim Skifliegen in Oberstdorf vom 1. bis 3. Februar 2019? Karten in allen Preiskategorien gibt's hier zu bestellen! Oder Eishockey? Im Winter/Frühjahr finden gleich zwei Länderspiele in Memmingen (Deutschland vs. Schweiz, 5. Februar, Tickets ab 15 € u.a in den AZ-Service-Centern) und in Kaufbeuren (Deutschland vs. Slowakei, Tickets ab 16 € u.a. hier) statt - Spitzen-Stimmung garantiert!

"Schlaaand"-Stimmung gibt's kommendes Jahr bei Länderspielen in den Allgäuer Eishockey-Hochburgen Memmingen und Kaufbeuren. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

5. Für Konzertgänger: Lieber Musik als Sport? Ach Kinder, was soll man sagen: Es gibt ja sooo viele Konzert-Highlights 2019 im Allgäu! Wo sollen wir anfangen? Steht Mutti oder die große Schwester auf die singenden Flohmarkt-Plünderer der Kelly-Family? Dann ab zum Open-Air am Füssener Festspielhaus am 30. Mai (Karten ca. 70 €). Die Classic-Rocker von Toto (17. Juli) und Sänger Mark Forster (20. Juli) treten dort kommenden Sommer auch auf. Tickets gibt's in den AZ-Service-Centern und online hier. Und natürlich lohnt sich immer ein Blick auf die Homepage der bigboxallgaeu.de: Mittermeier, Mario Barth, EAV, Albert Hammond, Losamol, Vanessa Mai und und und... Wer da nichts findet, braucht kein Weihnachtsgeschenk mehr... ;-)

Besucherrekord: Über 8.500 Fans strömten im Januar 2013 zum Cro-Konzert in die Big Box. More to come... Bild: Christoph Lienert (Archiv)

Lesen Sie auch

Sehenswerte Städte im Allgäu Leutkirch im Allgäu: Sehenswürdigkeiten, Wanderungen, Museen, Center Parcs und mehr

6. Für Tanzwütige: Musik ist Deins - aber dann bitte mit mehr Druck?! Kein Problem: 2019 findet am Allgäu Airport bei Memmingen zum fünften Mal das Ikarus-Festival statt. Und diesmal wird das größte Allgäuer Electro-Festival noch fetter: Über drei Tage lang campen, tanzen und feiern heißt es vom 7. bis 10. Juni! Karten (Tagesticket ab 50 €, Full-Weekend ab 85 €) gibt's hier, die geballte Packung Vorfreude holst Du Dir am besten in unserem Campingplatz-Video vom letzten Mal... :-)

Täschchen muss man..., ähm, Frau... haben: Mit dem passenden Accessoire wird jede Festwochen-Föhl noch hübscher... Bild: Ralf Lienert (Archiv)

7. Für Festwochen-Feiermäuse: Doch lieber traditionell und heimatverbunden? Auch 2019 gibt's wieder die Allgäuer Festwoche (10. bis 18. August). Für alle feschen Dirndl haben wir eine prima Geschenkidee entdeckt: Die handgefertigten Dirndltaschen von Allgäu-Blume sind schick, praktisch und günstig (ab ca. 20 €) und überraschen mit süßen Allgäuer Motiven. Da freut sich die Liebste, wenn Du ihr zum Dirndl das passende Accessoire präsentierst...

Staub' ein iPad ab: Zu Weihnachten hat die AZ für Dich ein ganz besonderes Angebot... Bild: AZ

8. Für Leseratten: allgaeu.life liest Du fleißig, die AZ auch - nur das passende Endgerät fehlt noch oder war Dir bisher zu teuer? Unsere "ePaper + iPad Weihnachtsaktion 2018" beschert Dir oder dem/der von Dir Beschenkten das Abo der Allgäuer Zeitung oder einer Heimatausgabe PLUS ein nigelnagelneues iPad 2018 in silber zum Hammer-Preis von monatlich nur 28,49 € statt 41,10 €! Für alle, die gerne lesen, lernen, spielen, surfen und kreativ werden. Das Mega-Angebot ist gültig für Neuabonnenten und für alle, die von der AZ-Printausgabe auf ePaper umstellen möchten. Alle Infos hier!

Zwei Ryanair-Maschinen werden künftig in Memmingen stationiert sein, die Billig-Airline baut ihr Angebot am Allgäu Airport weiter aus. Bild: Flughafen Memmingen

9. Für Urlaubsreife: "Hin und weg", so wirbt Deutschlands höchstgelegener Verkehrsflughafen, der Allgäu Airport. Von Memmingerberg aus geht es mit dem Winterflugplan 2018/19 zu über 45 Zielen! Besonders beliebt: Traditionelle Städtereisen-Klassiker wie London, Stockholm, Tel Aviv oder Edinburgh. Warum also nicht mal Flugtickets verschenken - die Airlines Ryanair und WizzAir machen in Punkto Preisgestaltung ihrem Ruf als Billigflieger alle Ehre. Hin- und zurück nach London-Stansted gibt's oft schon ab 35 €! Und wenn Du noch ein paar passende Ausflugstipps obendrauf brauchst, klick hier.