Neun Pferde von Koppel entlaufen - Bundespolizisten werden zu Tierrettern

Beamte der Bundespolizei haben nahe München neun entlaufende Pferde eingefangen. Wegen der ausgebüxten Tiere wurde eine Bahnstrecke gesperrt.

09.03.2023 | Stand: 11:19 Uhr

Beamte der Bundespolizei haben im oberbayerischen Mammendorf (Landkreis Fürstenfeldbruck) neun entlaufende Pferde eingefangen. Laut einer Mitteilung der Bundespolizei vom Donnerstag waren die Tiere am späten Mittwochabend aus ihrer Koppel ausgebüxt, die sich in der Nähe einer Bahnstrecke befindet.

Weil die Pferde auf die Schienen hätten laufen können, war die Strecke für zwei Stunden gesperrt. Erst kürzlich musste die Kaufbeurer Feuerwehr wegen eines Schwans ausrücken.

Die 31 Jahre alte Besitzerin meldete, dass die Tiere in Richtung der Gleise entlaufen waren. Mithilfe eines Polizeihubschraubers fanden Beamte der Bundespolizei die Tiere in einem nahen Waldstück. Ihre Kollegen am Boden konnten die Tiere schließlich einfangen und auf die Koppel zurückbringen.

