Ein 78-Jähriger ist bei einem Unfall bei Neuötting (Landkreis Altötting) schwer verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben.

21.05.2022 | Stand: 13:29 Uhr

Der Mann stand am Samstag nach einer Panne mit seinem Auto und einem Wohnmobilanhänger auf dem Standstreifen der Autobahn in Richtung München, wie die Polizei am selben Tag meldete. Ein vorbeifahrender Lastwagen streifte aus bisher nicht bekannten Gründen das Wohnmobil und erfasste dabei auch den 78-jährigen Rentner. Der 51-jährige Lkw-Fahrer und die 83-jährige Lebensgefährtin des Verunglückten erlitten einen Schock und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

