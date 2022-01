Maskenverweigerer soll Polizist verletzt haben

Weil sich ein Mann in Neustadt bei Coburg weigerte, eine Maske zu tragen, wurde die Polizei alarmiert. Bei deren Eintreffen wehrte sich der 53-Jährige.

04.01.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Ohne FFP2-Maske ist ein Mann in Neustadt bei Coburg in ein Geschäft gegangen und soll später einen Polizisten leicht verletzt haben.

Mann weigert sich in Neustadt bei Coburg Maske aufzusetzen - Polizist leicht verletzt

Nachdem sich der 53-Jährige weigerte, eine Maske aufzusetzen oder den Supermarkt zu verlassen, riefen Mitarbeiter die Beamten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sich der Kunde den Angaben zufolge gegen die Einsatzkräfte wehrte, nahmen diese ihn vorübergehend in Gewahrsam. Nun wird wegen mehrerer Straftaten gegen den 53-Jährigen ermittelt. (Lesen Sie auch: Arbeitslosigkeit in Bayern steigt saisonbedingt leicht an)

