Nicht vor meiner Tür: Wie der Heilige Florian Windparks und Stromleitungen verhindert

Die meisten Bürger ziehen bei der Energiewende mit. Doch die Einsicht endet oft, wenn die Anlagen oder Trassen vor ihrer Tür entstehen sollen. Ein Dorfbesuch.

08.04.2023 | Stand: 14:23 Uhr

Das Schicksal der Energiewende in Bayern entscheidet sich in den Spritzenhäusern der Freiwilligen Feuerwehren. Im Dörfchen Lauter auf den sanften Hügeln Oberfrankens steht Bürgermeister Ronny Beck im hellen Schulungsraum der Kameraden. An die Wand hat er eine Karte des Dorfes geworfen. Zwei rot schraffierte Dreiecke markieren Becks Problem. Vorranggebiete für Windräder. „Von der Windrichtung her trifft es Lauter voll“, erklärt er seinem CSU-Ortsverband. Er meint damit das Surren der Rotoren, das sich über die dörfliche Ruhe legen würde. 750 Meter trennten Windräder und Häuser.

