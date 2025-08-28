Mann wird von Güterzug erfasst und schwebt in Lebensgefahr

Ein Mann ist im niederbayerischen Passau von einem Güterzug erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Zustand des Mannes am Tag nach dem Unfall sei kritisch, sagte eine Polizeisprecherin. Er war demnach nicht ansprechbar und wurde weiter im Krankenhaus behandelt. Seine Identität blieb zunächst unklar.

Die beiden Lokführer in dem aus dem österreichischen Linz kommenden Güterzug hätten den Mann in einer Bahnunterführung auf dem Gleis zwar noch entdeckt und sofort gebremst, teilte die Polizei mit. Trotzdem sei der Mann von dem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Die beiden Lokführer leisteten demnach Erste Hilfe, bis sich Rettungskräfte um den Verletzten kümmerten.

Nach dem Unfall am Mittwochabend blieb die Bahnstrecke laut Polizei gut zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Kripo ermittelte zur Frage, wie es zu dem Unfall kam.