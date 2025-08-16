Icon Menü
Niederbayern: Verletzte bei Streit zwischen rund 20 Menschen

Niederbayern

Verletzte bei Streit zwischen rund 20 Menschen

Zwischen mehreren Menschen kommt es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Die Hintergründe sind zunächst unklar.
    Sanitäter bringen die Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Sanitäter bringen die Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Zwischen rund 20 Menschen ist es in Teisnach (Landkreis Regen) zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit drei Leichtverletzten gekommen. Sanitäter brachten die Verletzten am Freitag ins Krankenhaus, das sie nach Polizeiangaben noch am selben Tag wieder verlassen konnten. Warum es zu dem Streit gekommen war, blieb zunächst unklar. Zuvor hatte die «Passauer Neue Presse» über den Vorfall berichtet.

