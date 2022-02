Junge Frau stürzt in der Oberpfalz von Kletterfelsen und stirbt

Eine 24 Jahre alte Kletterin ist nach einem Unfall in der Oberpfalz gestorben. Die Frau stürzte vergangenen Mittwoch an einem Kletterfelsen bei Nittendorf ab.

Nach einem Kletterunfall in der Oberpfalz ist eine junge Frau an ihren Verletzungen gestorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an, teilte die Polizei am Montag mit. Die 24-Jährige war am vergangenen Mittwoch an einem Kletterfelsen bei Nittendorf (Landkreis Regensburg) in die Tiefe gestürzt und am Boden aufgeschlagen.

Frau stirbt bei Kletterunfall bei Nittendorf: Begleiter rief um Hilfe

Ihr Begleiter, der beim Eintreffen der Rettungskräfte selbst noch in großer Höhe in der Felswand hing, rief um Hilfe und machte so Anwohner auf die Notsituation aufmerksam. Er selbst war leicht verletzt worden.

