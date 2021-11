Notruf 110 wegen technischer Störung in Bayern teilweise nicht erreichbar

Die Notrufnummer 110 ist am Mittwochmorgen in Augsburg und Würzburg teilweise nicht zu erreichen. Grund ist wohl eine technsiche Störung im Telefonnetz.

17.11.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Die Notrufnummer 110 ist am Mittwochmorgen in mehreren Regionen Bayerns teilweise nicht erreichbar gewesen. Grund sei eine technische Störung im Telefonnetz, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg mit. Auch das Präsidium in Augsburg meldete Probleme mit der Notrufnummer.

Im Notfall 112 kontaktieren

Bei Notfällen sollten die örtlichen Polizeiinspektionen oder die Notrufnummer 112 kontaktiert werden. Es werde "mit Hochdruck" daran gearbeitet, die Störung zu beheben. Wie viele Regionen und Polizeipräsidien von dem Ausfall betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Vergangene Woche waren schon einmal in mehreren Bundesländern die Notrufnummern 110 und 112 zeitweise ausgefallen. In Bayern war damals nur die Notrufnummer 112 betroffen gewesen. Als Ursache nannte die Telekom einen technischen Fehler.

