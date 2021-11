Die Notrufnummer 112 war am Donnerstag-Morgen in Bayern in einigen Regionen nicht erreichbar. Die Störung wurde am späten Vormittag behoben.

11.11.2021 | Stand: 11:56 Uhr

--- Update, 11.50 Uhr ---

Nach bundesweiten Störungen ist die Notrufnummer 112 in ganz Bayern wieder erreichbar. Das bestätigte das Innenministerium am Donnerstag in München. Der Notruf 110 war in Bayern nach derzeitigem Kenntnisstand des Ministeriums vom Ausfall nicht betroffen.

"Es gab am frühen Morgen eine Störung", erklärte ein Telekom-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage. "Diese ist mittlerweile behoben." Die Analyse laufe, fügte er hinzu, ohne nähere Details zu nennen. Nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist die Telekom für die Notrufnummern zuständig.

--- Update, 8.30 Uhr ---

Nach bundesweiten Störungen ist die Notrufnummer 112 in der Landeshauptstadt München wieder erreichbar. In mehreren Bundesländern fielen am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr aus.

Warnmitteilungen gab es unter anderem auch aus Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Ursache blieb zunächst unbekannt.

Notrufnummer 112 in Bayern gestört

In Bayern war die Notrufnummer 112 am frühen Donnerstagmorgen teils nicht erreichbar. Die Ursache der Störung sei noch unklar, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am frühen Donnerstagmorgen mit. Wann die Störung wieder behoben sein wird und wie viele Regionen betroffen sind, war ebenso noch unklar. (Lesen Sie auch: Vom Husten bis zum schweren Verkehrsunfall: Das ist der Alltag in der Allgäuer Notrufleitstelle)

