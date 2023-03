23-Jähriger muss nach tödlicher Raserfahrt ins Gefängnis

Ein 23-jähriger muss mehrere Jahre ins Gefängnis - so das Urteil des Nürnberger Amtsgerichts. Bei einem Autorennen hatte der Mann einen Fußgänger getötet.

03.03.2023 | Stand: 14:58 Uhr

Weil er einen Fußgänger bei einer Raserfahrt durch die Nürnberger Innenstadt tödlich verletzt hat, muss ein 23-Jähriger für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Amtsgericht Nürnberg verurteilte den Angeklagten am Freitag zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sieben Monaten, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nürnberg: 23-Jähriger überfährt Spaziergänger und muss in Haft

Der junge Mann war im Juli 2022 - angespornt durch einen anderen Autofahrer an einer Ampel - in der Nähe des Hauptbahnhofs durch die Innenstadt gerast. Einem Sachverständigen zufolge beschleunigte der Mann seinen Wagen auf mindestens 100 Stundenkilometer. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und erfasste einen 31-Jährigen auf dem Fußweg. Der Mann starb noch am Unfallort. Ein weiterer Fußgänger konnte sich laut Anklage nur durch einen Sprung zur Seite retten. Der 23-Jährige aus Nürnberg floh nach dem Unfall, stellte sich dann aber der Polizei.

Autofahrer rast durch Nürnberger Innenstadt

Das Schöffengericht wertete die Tat, von der es auch Videoaufnahmen gibt, als sogenanntes Alleinrennen und verurteilte den Mann wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge sowie Entfernens vom Unfallort. Dem Angeklagten wurde zudem die Fahrerlaubnis entzogen, und er darf für drei Jahre auch keine neue mehr erlangen. Das Auto des Mannes wurde eingezogen.

Zu Beginn der Verhandlung am Freitag hatte der 23-Jährige die Tat in einer Erklärung eingeräumt und sich bei den Angehörigen des gestorbenen 31-Jährigen entschuldigt. Die Eltern und der Bruder des Gestorbenen waren Nebenkläger in dem Verfahren.

Neues Gesetz: Rasern droht bis zu zehn Jahren Haft

Seit Herbst 2017 gibt es in Deutschland ein Gesetz gegen Autorennen auf öffentlichen Straßen. Wegen der zunehmenden Zahl von unerlaubten Rennen hatte der Gesetzgeber damals einen neuen Straftatbestand geschaffen. Bis dahin wurden die Rennen nur als Ordnungswidrigkeit geahndet, wenn es zu keinen Unfällen kam. Nach dem neuen Gesetz drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis, wenn ein Mensch durch die Raserei stirbt.

Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus Bayern.