in Nürnberg stürzt ein 80-Jähriger von seinem Fahrrad und verletzt sich schwer. Anschließend steigt er wieder auf und radelt nach Hause.

02.05.2023 | Stand: 13:10 Uhr

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 80-Jähriger nach einem Sturz zurück zu seinem Haus in Schwabach geradelt. Der Senior sei auf dem Weg nach Nürnberg aus zunächst unklaren Gründen von seinem Fahrrad gestürzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend fuhr er nach Hause und wählte den Notruf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise stürzte der 80-Jährige am 27. April im Zusammenhang mit oder wegen eines frei laufenden Hundes. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

