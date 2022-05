Mann mit Machete und Pistole löst Polizeieinsatz in Nürnberg aus

Zeugen meldeten der Polizei einen Mann, der mit Schreckschusspistole und Machete in Nürnberg unterwegs war. Warum er Waffen bei sich trug, ist unklar.

29.05.2022 | Stand: 15:05 Uhr

Einen größeren Polizeieinsatz hat eine Mitteilung über einen Mann mit einer Waffe ausgelöst. Zeugen hätten den 22-Jährigen mit einer Pistole und in Begleitung von zwei anderen Männern in Nürnberg gesehen, so die Polizei am Sonntag.

Polizeieinsatz in Nürnberg: Mann trägt Schreckschusspistole und Machete bei sich

Als die Beamten die Gruppe am Freitag umstellten, entpuppte sich die Waffe jedoch als Schreckschusspistole. Außerdem hatte er noch eine Machete dabei. Den Grund für das Tragen der Waffen konnte der Mann der Polizei nicht nennen.

