Schwangere Alexandra R. - Polizei verfolgt neue Spur

Um di mutmaßlich aufgrund einer Straftat verschwundene schwangere Alexandra R. aus Nürnberg zu finden, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise auf einen mintgrünen Twingo.

Das Fahrzeug mit einer Zulassung aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt (ERH) könnte im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 39-Jährigen stehen, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mit. Wer den Wagen am 9. Dezember auf oder entlang der Autobahn 9 nach München gesehen habe, solle sich dringend melden.

Lebensgefährte meldete Frau als vermisst - SoKo ermittelt

Ihr Lebensgefährte hatte die 39-Jährige aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang an diesem Tag als vermisst gemeldet. Bargeld, Ausweis und Mutterpass der im achten Monat Schwangeren waren aber noch am Wohnort - die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass die Frau diesen nicht freiwillig verlassen hat.

Aufgrund weiterer Hinweise verdichteten sich die Anzeichen, dass dem Verschwinden eine Straftat zugrunde liegen könnte. Die Polizei überprüft inzwischen mit einer 24-köpfigen Sonderkommission die sozialen und beruflichen Verbindungen der Vermissten.

Schwangere in Nürnberg vermisst - Polizei: Kein reiner Vermisstenfall mehr

Die Ermittler hatten zuvor bereits mitgeteilt, es hätten sich die Hinweise verdichtet, dass dem Verschwinden der Frau eine Straftat zugrunde liegen könnte. Sowohl eine Handyortung und die Befragung von Angehörigen als auch der Einsatz von Suchhunden an der Wohnadresse der Frau hatten bislang zu keiner Spur geführt.

Bargeld, Ausweis und Mutterpass der Frau waren noch am Wohnort. Die Ermittler gingen deshalb davon aus, dass die Frau diesen nicht geplant oder freiwillig verlassen habe. Ihr Lebensgefährte hatte die im achten Monat schwangere Frau am Freitag der vorigen Woche vermisst gemeldet, da sie zuvor spurlos verschwunden war.

Zeugenaufruf der Polizei in Nürnberg: Wer hat Alexandra R. gesehen?

Die Polizei Nürnberg bittet unterdessen die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib von Alexandra R. Auf ihrer Seite hat die Polizei ein Bild der Frau veröffentlicht und beschreibt die Vermisste so:

Name : Alexandra R.

: Alexandra R. Geschlecht : weiblich

: weiblich Alter : 39 Jahre

: 39 Jahre Figur : Schwanger (8. Monat)

: Schwanger (8. Monat) Größe : etwa 165 Zentimeter

: etwa 165 Zentimeter Haare : halblang, dunkelblond, Seitenscheitel

: halblang, dunkelblond, Seitenscheitel Augenfarbe: braun

Zuletzt wurde die schwangere Frau mit blauer Jeans, halblanger schwarzer Winterjacke, hellem Halstuch und schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle gesehen.

Hinweise zum aktuellen Verbleib von Alexandra R. oder Informationen, die zu ihrem Aufenthaltsort führen könnten erbittet die Polizei Nürnberg unter der Nummer 0911/2112-0 oder unter der 0911/2112-3333 (Kriminaldauerdienst).

Schwangere Frau aus Nürnberg vermisst - Was ist bisher passiert?

Die 39-Jährige aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang wird sei Freitag, 9. Dezember vermisst. Wie die Polizei schreibt, hat R. am Freitagmorgen ihre Pflegetochter in eine Kita in Schwabach gebracht, anschließend verlor sich die Spur der hochschwangeren Frau.

Die Polizei kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausschließen, dass Alexandra R. einer Straftat zum Opfer gefallen ist. Die Kripo Nürnberg hat eine Sonderkommission eingerichtet.

