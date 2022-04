Stichflamme in Commerzbank - Polizei warnt vor weiteren Sendungen

Eine 63 Jahre alte Angestellte der Commerzbank wurde im März beim Öffnen eines Briefs von einer Stichflamme überrascht. Nun nahm der Täter Kontakt zur Bank auf.

06.04.2022 | Stand: 16:56 Uhr

Nachdem beim Öffnen eines Briefkuverts in einer Nürnberger Commerzbank-Filiale eine Stichflamme ausgelöst worden war, warnt die Polizei vor möglichen weiteren Fällen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter weitere gefährliche Briefsendungen an Filialen und Kunden der Bank verschicke, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mit. Hintergrund ist demnach ein Erpressungsversuch.

Stichflamme kommt aus Briefkuvert: Polizei warnt vor unerwarteter Post

Am 24. März hatte eine 63 Jahre alte Angestellte in Nürnberg das Kuvert im DIN-A5-Format geöffnet und dabei eine Stichflamme ausgelöst. Die Frau blieb unverletzt, erlitt einen Schock. Mittlerweile habe der noch unbekannte Täter Kontakt mit der Commerzbank aufgenommen.

Er habe mit dem Versand weiterer solcher Briefe gedroht, sollte seiner Zahlungsaufforderung nicht nachgekommen werden. Die Ermittler mahnten, bei unerwarteter Post grundsätzlich misstrauisch zu sein. Verdächtige Sendungen sollten äußerst vorsichtig behandelt und nicht geöffnet werden.