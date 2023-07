Zwei tödliche Badeunfälle am Wochenende in Bayern

Zwei Männer sind am Wochenende in Bayern beim Baden ums Leben gekommen. Für beide kam jede Hilfe zu spät.

09.07.2023 | Stand: 16:14 Uhr

Am Wochenende hat es in Bayern zwei tödliche Schwimmunfälle gegeben. Am Wöhrder See in Nürnberg bargen Einsatzkräfte einen toten 73-Jährigen aus dem Wasser. Am Ickinger Weiher in Oberbayern ist ein 77-Jähriger ums Leben gekommen.

Schwimmunfall in Nürnberg: Retter bergen Leblosen aus Wöhrder See

Ein 73-Jähriger ist am Samstag beim Baden im Nürnberger Wöhrder See gestorben. Der Mann sei dort schwimmen gewesen, plötzlich im Wasser untergegangen und verschwunden, teilte die Polizei mit. Zeugen verständigten die Beamten. Mit Booten, Tauchern und einer Drehleiter suchten die Einsatzkräfte nach dem Vermissten. Auch zwei Hubschrauber waren im Einsatz und überflogen die Wasseroberfläche und die Uferbereiche.

Nach etwa 50 Minuten fanden die Feuerwehrleute den leblosen Körper eines Mannes und brachten ihn an Land. Sofortige Reanimationsversuche seien ohne Erfolg geblieben, hieß es.

Schwimmer stirbt im Ickinger Weiher in Oberbayern

Beim Baden in einem Weiher im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist ein 77-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann, der mit seiner Lebensgefährtin am Samstag zum Schwimmen an den Ickinger Weiher bei Egling gekommen war, tauchte plötzlich nicht mehr auf, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Im Rahmen einer Suchaktion konnte er nur noch tot geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung, hieß es. Die genaue Todesursache soll eine Obduktion klären. (mit dpa)

