Verdächtiger Gegenstand in Nürnberg - LKA im Einsatz

Großer Polizeieinsatz: Wegen eines verdächtigen Gegenstands rückt das LKA in Nürnberg aus. Mittlerweile gibt es Entwarnung.

27.04.2023 | Stand: 21:28 Uhr

Eine Gasflasche in einem Kopfkissenbezug hat am Donnerstag in Nürnberg für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Ein Passant hatte den etwa kniehohen Gegenstand, der in einem taschenähnlichen Behältnis steckte, entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Danach seien Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts angefordert worden. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um etwas Explosionsfähiges handle, sagte ein Polizeisprecher.

Die Spezialisten nahmen den Gegenstand in der Nürnberger Südstadt in Augenschein. Am Abend gab die Polizei schließlich Entwarnung. Es habe sich um eine Gasflasche in einem Kopfkissenbezug gehandelt. Neben Kräften der Polizei sei auch der Rettungsdienst im Einsatz gewesen, hieß es.

