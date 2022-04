Nur zum Durchfahren und Umsteigen? - 7 Gründe, wieso Buchloe einen Besuch wert ist

Wird man nach den schönsten Allgäuer Städten gefragt, dann ... nun ja, sagen wir es so: In neun von zehn Aufzählungen gehört Buchloe nicht zu den Top-3. Einer der Gründe dafür: Viele Allgäuer dürften von dem 12.000-Einwohner-Städtchen im Ostallgäu genau eines kennen: den Bahnhof (und vielleicht noch den Pendlerparkplatz davor). Wer vom Allgäu nach München oder nach Augsburg will, kommt an Buchloe eben nicht vorbei. Rein ins Städle kommen aber nur die Wenigsten. Unser allgaeu.life- Prakti Svenja (18) stammt aus der Gegend und sagt: Stopp! Schau Dir Buchloe ruhig mal näher an - hier sind 7 Gründe dafür.

26.04.2022 | Stand: 12:31 Uhr

1) Du denkst, in Buchloe sei tote Hose? Kein Leben jenseits des Bahnhofs? - Quatsch! Denn wie jede Allgäuer Stadt hat auch die Gemeinde an der Gennach seine jährlichen Highlights im Eventkalender. Die wichtigsten davon für Jung und Alt:

Märkte: Zu jeder Jahreszeit wird Buchloe zur Einkaufsmeile. Ob im Frühling, Herbst oder Winter - hier tümmeln sich Händler von überall her.

Frühjahrsmarkt: Ostermontag. Herbstmarkt: Am dritten Sonntag im Oktober. Christkindlmarkt: in der zweiten Adventswoche (Freitag bis Sonntag) am Kirchplatz.

Stadtfest (29./30.Juli): Egal wie alt Du bist , hier ist für jeden was dabei. Bei der Musikkapelle genießen Erwachsene fetzigen Sound, während sich die Jugend im Immle-Park trifft und ihre eigene Party feiert: Blasmusik trifft Rap. Ein Ort vereint alle Altersstufen: der Bierstand!

Lange Sommernacht ("1001 Nacht" am 29. Juni): Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Einkaufen bis spät in die Nacht mit Outlet-Charakter. So was gibt's bei der langen Einkaufs-Sommernacht in der Innenstadt. Übrigens: Geheimtipp für's erste Date!

2) Planschen wie im Paradies!

Du bist eine Wasserratte - möchtest es aber etwas ruhiger haben? Der Buchloer Weiher an der Amberger Straße (Richtung Amberg) ist ein absoluter Geheimtipp. Für die Kids ist das Buchloer Freibad ein Spiele-Paradies, selten sieht man ein Freibad mit so schönem Kinderbecken. Für die Wilden gibt's eine Wasserrutsche, die es in sich hat. Nach der ganzen Action ist eine Portion Pommes ein absolutes Muss! ( Der waschechte Buchloer holt sich "ne Pommes rot-weiß")

3) Feierabend? Dann trink Dein Bierchen in Buchloe!

Ganz besonders gut lässt's sich im Cafè Royal (Bahnhofsstraße 37) aushalten. Für die Ladys gibt's hier super Cocktails. Regelmäßig heben auch Liveacts die Stimmung gen Buchloer Himmel. Den perfekten Männer-Abend kannst Du im Petticoat (Justus-von-Liebig Straße 12) verbringen. Neben geilen Bands und der Feierabend-Halbe kannst Du hier im Ambiente der 50er-Jahre Billiard spielen.

Schwing das Tanzbein, heißt es im Palma (Justus-von-Liebig Straße 10). Ob Disco-Fox, Cha Cha Cha oder Foxtrott, hier gibt's nen wilden Mix. Nicht ohne Grund herrscht bei Tanzabenden Ausnahmezustand bei den Parkplätzen. Wenn Du Single bist, musst Du den Tango im Palma sicher nicht alleine tanzen ;-)

4) Ein 3-faches Döner auf Buchloe!

Was braucht eine Kleinstadt unbedingt? Richtig, drei Döner-Läden in einer Straße (und Umgebung)! Funfact: Jeder Döner in Batschloe-City hat seine Merkmale. Wer Döner mit Blaukraut will, geht zu Alaturqua (Hindenburgstraße 2a), wer auf eine top Fleisch-Auswahl steht, geht zum EGE-Imbiss (Bahnhofstraße 20b) und wer's vegetarisch mag, ist bei Peperoni am Bahnhof (Bahnhofstraße 62) richtig.

Das Grundnahrungsmittel eines Buchloers scheint der Döner zu sein. Doch auch bei Snacks, Deutscher Küche, Biergärten oder Italienisch hat Buchloe kulinarisch Einiges zu bieten:

Biergärten: Klein und gemütlich beim Amberger Hof (Mindelheimerstraße 2),oder urig in der König-Ludwig-Hütte (Münchenerstraße 41). Beide absolut empfehlenswert.

Italienisch: Tore (Bahnhofstraße 52), ein Familienrestaurant wie aus dem Bilderbuch. Pasta- und Pizza-Liebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten.

Kroatisch: Schon FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer speiste hier. Er fand's spitze! Und noch ein Promi war da: Reiner Calmund (keine Sorge, es ist noch was übrig). Die Rede ist vom Restaurant Dalmatino in der Ludwigstraße 7.

Das "In-Café" Buchloes: Im Morizz (Rot-Kreuz-Straße 9) kann der Gast die Seele im Immle-Park direkt über der Gennach baumeln lassen. Von amerikanischem Frühstück, Allgäuer Spezialiäten, Flammkuchen bis hin zu spanischen Abenden: Hier gibt's (fast) Alles.

5) Picasso, Warhol, Nebas:

Letzteren kennst Du nicht? Fatal! In Buchloe können Kunstfans Workshops und Unterrichtsstunden im Atelier Nebas (Münchener-Straße 38, Inhaber: Renée Nebas) nehmen. Auch der stylische Kreisverkehr (siehe Aufmacherbild) wurde im Hause Nebas entworfen.

6) Du willst was Neues ausprobieren? In Buchloe gibt es einige Workshops - mit Sicherheit auch was für Dich:

Für den Healthy Lifestyle: "Easy Vegan" (11.10.2018)

Für die Denker: "Wissen Sinnsuchende , wonach sie suchen? "(18.11.2018)

Fürs Alter: "Wer rastet, der rostet" (27.09.2018 - 06.12.2018 / zehn Vormittage)

Für die Ladys: "Tuning und Styling für alte Klamotten" (06.11.2018)

"Bowka - Tanz dich fit!" (05.10.2018-14.12.2018)

Für die Boys: "Brau dein Bier" (06.10.2018)

"Bierverkostung" (06.10.2018)

weitere Informationen zu allen Kursen unter www.vhs-buchloe.de

7) "Ich seh den Sternenhimmel, ooooh oh":

Einer DER Geheimtipps Buchloes: In der Sternwarte der Astronomiegesellschaft Buchloe kannst Du Uranus, Saturn und Venus beobachten und den Stern, der Deinen Namen trägt, finden :-) Etwas für jedes Alter, aber auch super für Kids. Wichtige Infos unter: www.astronomie-buchloe.de

Wissenswert: Bald sind die 21. Buchloer Astronomietage (14.09.2018 - 15.09.2018) mit einem Tag der offenen Tür und einem Fachvortrag über eine Planentensuche in den Alpen (Christian Obermeier, wissenschaftlicher Mitarbeiter LMU München)

