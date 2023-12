O2 will Hologramm-Telefonie ab 2026 anbieten

O2 will Hologramm-Telefonate, bei denen der Gesprächspartner als dreidimensionales Abbild zu sehen ist, im Jahr 2026 auf den Markt bringen.

04.12.2023 | Stand: 06:04 Uhr

"In zwei bis drei Jahren dürfte die Marktreife des Produkts erreicht sein", sagte der Technikchef des Mobilfunkanbieter Telefónica Deutschland (O2), Malik Rao, der Deutschen Presse-Agentur in München. Dann werde man die Technologie in das eigene System integriert und ausreichend getestet haben.

(Lesen Sie auch: Handy nachts ausschalten: Warum reicht der Flugmodus nicht?)

"Wir wollen mit Firmenkunden anfangen und es im zweiten Schritt auch für den Massenmarkt anbieten." Die Konkurrenz arbeitet ebenfalls an der Technik. Bei der Holografie werden Virtual-Reality-Brillen benutzt.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.