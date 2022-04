Oberbayer wegen Kinderpornografie und schweren sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Auch ein Mann aus dem Landkreis Mühldorf am Inn dabei: insgesamt vier Männer im Alter zwischen 41 bis 65 Jahren sind in Frankfurt angeklagt. Sie stünden unter dem Verdacht der bandenmäßigen Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte, des Herstellens von Kinderpornografie sowie des zum Teil schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, so die Behörden.