Nach Volksfest-Besuch: Mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen in Oberbayern

In der Nacht auf den Vatertags-Donnerstag musste die Polizei in Oberbayern bei zwei größeren gewalttätigen Auseinandersetzungen eingreifen.

27.05.2022 | Stand: 12:51 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab es in Oberbayern mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Volksfestbesuchern, bei denen die Polizei einschreiten musste. Dabei setzten die Beamten unter anderem auch Reizstoffgas ein.

Rangelei zwischen Volksfestbesucherin in Markt Indersdorf

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gerieten laut Polizei mehrere alkoholisierte Volksfestbesucher im Bereich des Bahnhofs Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) aneinander. In einer Gruppe von zehn bis fünfzehn Personen wurde zunächst geschubst und geschlagen. Da die Beteiligten auch nach Einschreiten der Bundespolizisten nicht voneinander abließen, benutzen diese ihr Reizstoffgas nach vorheriger Androhung. Daraufhin flohen einige der Beteiligten.

Auch drei weitere Personen, die sich zunächst drohend in Richtung der Beamten gewendet hatten, flohen nach erneuter Reizgas-Androhung. Mithilfe weiterer Beamten von Landes- und Bundespolizei gelang es, die Situation zu beruhigen. Die Polizeiinspektion Dachau führt nun weitergehende Ermittlungen zu den Körperverletzungsdelikten.

Grafing: 22-Jähriger bei Streit in Gleisbett geschubst

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag mussten Beamte der Bundespolizei bei einem Streit an der S-Bahnhaltestelle Grafing-Stadt (Landkreis Grafing) eingreifen. Hier sollen laut Polizeiangaben zwei Personengruppen, deren Mitglieder betrunken waren, wegen rassistischer Äußerungen in Streit geraten sein. Dabei soll ein 18-Jähriger einen 22-Jährigen ins Gleisbett gestoßen haben, nachdem dieser ein Springmesser gezogen hatte. Der 22-Jährige aus Bogenhausen kletterte aus eigener Kraft zurück auf den Bahnsteig.

Danach kam es zu weiteren körperlichen Angriffen, bei denen unter anderem ein weiterer 22-Jähriger, der offenbar zuvor rassistisch beleidigt wurde, geschlagen und später am Boden liegend von drei Männern getreten worden sein soll. Mindestens zwei der vier Angreifer sind den Angaben zufolge polizeibekannt. Das Springmesser wurde von der Bundespolizei sichergestellt. Landes- und Bundespolizei waren vor Ort und führten erste Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung mit Messer sowie Beleidigung durch.

Lesen Sie auch

Markt Indersdorf 17-Jährige wacht nach Fahnenweihe in Feld auf - wurde sie missbraucht?

Alle aktuellen Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.