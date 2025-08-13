Vermisstensuche auf Chiemsee bislang ergebnislos

Die Suche nach einem vermissten Bootsführer auf dem Chiemsee ist bislang ergebnislos geblieben. Weder an Land noch im Wasser seien Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge sollen die Erkenntnisse nun ausgewertet werden, um neue Ansatzpunkte für die Suche zu finden.

Ein Segler hatte am Montag ein herrenloses Elektroboot auf dem See zwischen Fraueninsel und Gstadt (Landkreis Rosenheim) entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin startete eine großangelegte Suche mit Hubschrauber und Wasserwacht.

Nach Angaben der Polizei hatte der Vermisste das Elektroboot am Montag in Gstadt für zwei Stunden gemietet, sei dann aber nicht mehr zurückgekommen. Die Ermittler gehen aktuell von einem Unfall aus.