Elf Mal ohne Führerschein am Steuer – Polizei nimmt Auto weg

Weil er zum elften Mal ohne Führerschein im Auto unterwegs war, hat die Polizei einem Mann in Oberfranken den Wagen weggenommen. Das Auto des 33-Jährigen sei nach der Kontrolle in Pottenstein (Landkreis Bayreuth) sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Ob der Wagen dauerhaft eingezogen wird, werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Beamten hatten den 33-Jährigen demnach am Dienstagabend angehalten – und keinen Führerschein zu sehen bekommen. Als die Polizisten den Mann überprüften, fiel ihnen auf, dass er vorher bereits zehn Mal ohne die nötige Erlaubnis am Steuer erwischt worden war und ein Gericht ihm den Führerschein entzogen hatte. Jetzt wird wieder gegen den 33-Jährigen ermittelt.