Mann hält Pfefferspray für Parfüm und sprüht es ins Gesicht

Ein Mann hat eine auf der Straße gefundene Pfefferspray-Dose für Parfüm gehalten und sich den Inhalt ins Gesicht gesprüht. Das Spray habe «nicht die vom 33-Jährigen gewünschte, sondern die vom Hersteller beabsichtigte Wirkung» entfaltet, teilte die Polizei zu dem Vorfall in Weiden in der Oberpfalz mit. Dementsprechend habe er über Augenschmerzen geklagt.

Allerdings litt auch eine zufällig vorbeilaufende Passantin unter der Fehleinschätzung des Mannes: Sie wurde durch das Pfefferspray ebenfalls leicht verletzt, sagte die Polizei. Gegen den Mann werde deshalb nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.