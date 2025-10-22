Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Oberpfalz: Mann hält Pfefferspray für Parfüm und sprüht es ins Gesicht

Oberpfalz

Mann hält Pfefferspray für Parfüm und sprüht es ins Gesicht

Ein 33-Jähriger findet eine Sprühdose auf einer Straße – und kommt zu einer folgenschweren Fehleinschätzung. Die Folgen bekommt nicht nur er selbst zu spüren.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Mann hielt die Dose auf der Straße für Parfüm. (Symbolbild)
    Der Mann hielt die Dose auf der Straße für Parfüm. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Mann hat eine auf der Straße gefundene Pfefferspray-Dose für Parfüm gehalten und sich den Inhalt ins Gesicht gesprüht. Das Spray habe «nicht die vom 33-Jährigen gewünschte, sondern die vom Hersteller beabsichtigte Wirkung» entfaltet, teilte die Polizei zu dem Vorfall in Weiden in der Oberpfalz mit. Dementsprechend habe er über Augenschmerzen geklagt.

    Allerdings litt auch eine zufällig vorbeilaufende Passantin unter der Fehleinschätzung des Mannes: Sie wurde durch das Pfefferspray ebenfalls leicht verletzt, sagte die Polizei. Gegen den Mann werde deshalb nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden