Eine Leiche mit Verletzungen, die offenbar von einer Kettensäge stammen, ist bei Oberpframmern in Oberbayern gefunden worden. Die Kripo ermittelt.

30.11.2021 | Stand: 13:18 Uhr

In einem Waldstück bei Oberpframmern in Oberbayern ist am späten Samstagabend eine Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei nun mitteilte, handelte es sich um den leblosen Körper eines 51-Jährigen.

Nach Polizeiangaben hatte er offenbar schwere Verletzungen durch eine selbst mitgeführte Kettensäge erlitten.

Leiche von 51-Jährigem gefunden - Obduktion angeordnet

Es wurde eine Obduktion der Leiche angeordnet. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt wegen der Todesumstände.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.

Lesen Sie auch