Oktoberfest-Stimmung für Zuhause: Berliner erfindet «Haxe mit Sauerkraut»-Chips

Das Oktoberfest in München findet wegen Corona auch im Jahr 2021 nicht statt. Doch die Wiesn können sich Haxen- und Chips-Fans nun per Packung Nachhause holen.

14.09.2021 | Stand: 12:38 Uhr

Es müsse doch möglich sein, Chips mit außergewöhnlicherem Geschmack zu entwickeln als immer nur Paprika, Bacon, Sourcream, dachte sich der Berliner Kartoffelsnack-Fan Oliver Numrich. Jetzt stehen seine Traum-Chips "Haxe mit Sauerkraut" im Regal.

Wiesn-Stimmung für Zuhause dank "Haxe mit Sauerkraut"-Geschmack

Am 18. September hätte das Oktoberfest in München begonnen - aber es wurde erneut wegen Corona abgesagt. Wer sich zu Hause eine Privat-Wiesn organisiert, kann nun auf "Haxen"-Chips zurückgreifen. Eine Alternative zur echten Grillhaxe mit einer Maß Hellem könnten seine Kartoffelchips mit Haxe-und-Sauerkraut-Geschmack zusammen mit einem Craftbeer sein, meint der aus Ostfriesland stammende Knabberzeug-Fan und Snack-Blogger Oliver Numrich. Er hat sich den Traum von eigenen Chips erfüllt. (Lesen Sie auch: Fußballer aus Weiler feiern "Oktoberfest im Kleinformat")

"Röstaromen, dezenter Fleischgeschmack und kräftige Weinessigessenz"

Neben "Haxe mit Sauerkraut" (Beschreibung: "Röstaromen, dezenter Fleischgeschmack und kräftige Weinessigessenz, die an britische Essigchips erinnert") entwickelte der 48-Jährige, der in Berlin lebt, mit seinem Kompagnon Thomas Rogat und mit Hilfe eines Aromenhauses in Leipzig auch die Sorten "Käse-Trüffel-Pommes" und "Knoblauch-Baguette". Auf der Tüte der in Tschechien produzierten "Dinner-Chips" prangt ein Konterfei des strahlenden Erfinders. (Lesen Sie auch: Wiesnchef will Oktoberfest 2022 - Nachdenken über Zugangsregeln)