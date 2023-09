Weniger betrunkene Jugendliche auf der Wiesn

Die Sanitäter und Ärzte der Aicher Ambulanz haben bis zur Halbzeit auf dem Oktoberfest deutlich weniger Jugendliche wegen Alkoholkonsums behandelt.

24.09.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Die Sanitäter und Ärzte der Aicher Ambulanz haben bis zur Halbzeit auf dem Oktoberfest deutlich weniger Jugendliche wegen Alkoholkonsums behandelt. Wurden im Vorjahr in diesem Zeitraum noch 46 Jugendliche stark alkoholisiert zur Sanitätswache gebracht, so waren es dieses Jahr nur 15 - und damit 66 Prozent weniger, wie Michel Belcijan, Betriebsleiter der Aicher Ambulanz, am Sonntag berichtete. "Die Gründe dafür kann ich aktuell nicht nennen", sagte Belcijan. Es sei aber in jedem Fall ein "positives Fazit".

Auch das erste "Bieropfer" am Anstichtag war heuer vergleichsweise spät - dreieinhalb Stunden nach der Eröffnung - per Fahrtrage zur Sanitätswache gebracht worden. Der junge Mann habe einen "alkoholbedingten Totalausfall" gehabt.

Oktoberfest 2023: 450 Sanitäter und 55 Ärzte sind an den 18 Festtagen im Einsatz

Die Sanitäter und Ärzte auf der Wiesn mussten 3390 Patienten versorgen, rund fünf Prozent weniger als 2019. Vor allem aber die Quote der Menschen, die danach in Krankenhäuser mussten, ging weiter zurück: Sie lag nun bei drei Prozent. Hier bewähre sich, dass die Wiesn-Ambulanz rund um die Uhr betrieben werde. 153 Patienten konnten so in den Nachtstunden weiter überwacht werden. Einige von ihnen wurden sogar aus dem Stadtgebiet zu den Wiesn-Sanitätern gebracht, weil es dort Kapazitäten gab.

Das entlaste die Notaufnahmen der Kliniken. Dazu trage auch das mobile CT bei, das 97 Mal zum Einsatz kam. Damit sollen bei Kopfverletzungen gefährliche Hirnblutungen ausgeschlossen werden - bisher mussten all diese Patienten vorsorglich ins Krankenhaus. Rund 450 Sanitäter und 55 Ärzte sind an den 18 Festtagen im Einsatz.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.