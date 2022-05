Dabei war die Mutter nur wenig entfernt: Ein unbekannter Mann soll an einem oberbayerischen Badesee ein achtjähriges Mädchen sexuell belästigt haben.

23.05.2022 | Stand: 18:07 Uhr

Das Kind sei mit einer fünf Jahre alten Freundin am Kleinen Olchinger See (Landkreis Fürstenfeldbruck) entlang spaziert, teilte die Polizei am Montag mit. Ihre Mütter seien einige Meter vor ihnen gelaufen.

Mann belästigt Kind am Badesee - Polizei sucht nach Täter

Dann habe sich der Unbekannte am Samstag plötzlich von hinten genähert, die Achtjährige umfasst, mehrere Meter von Weg weggezogen und ihr in die Hose gefasst. Als sie um Hilfe schrie, sei der Mann geflüchtet, hieß es. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

