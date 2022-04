Bayern startet in die Ferien - Flughäfen melden regen Urlaubsverkehr

Nach zwei Jahren Corona wächst in Bayern die Lust auf die Ferne. Wohin es die bayerischen Urlauber in den Osterferien 2022 zieht und womit sie rechnen müssen.

08.04.2022

Die Bayern verreisen wieder mehr. Am Münchner Flughafen haben die Airlines über die beiden Osterferienwochen rund 13.000 Starts und Landungen angemeldet. Das entspricht etwa 70 Prozent des Niveaus über Ostern im Vor-Corona-Jahr 2019, wie ein Sprecher sagte. Verkehrsreichste Tage sind die Freitage zum Beginn und am Ende der zweiwöchigen Schulferien mit jeweils fast 800 Starts und Landungen.

Beliebtestes Reiseziel ab München ist Palma de Mallorca, das während der Osterferien 142 Mal angeflogen wird. Neben anderen klassischen Urlaubszielen rund ums Mittelmeer sind auch Städtereisen wieder stark gefragt: Nach Amsterdam, Barcelona, Istanbul, Lissabon, London, Mailand, Madrid, Paris und Rom finden in den Ferien insgesamt über 1200 Abflüge statt. Weltweit sind ab München inzwischen gut 160 Reiseziele im Angebot.

Osterferien in Bayern 2022: Lust auf Urlaub ist groß im Freistaat

Auch am Nürnberger Flughafen stehen die bayerischen Osterferien im Zeichen einer weiteren Erholung des Luftverkehrs. "Rund 150.000 Passagiere werden während der Ferien erwartet. Damit knüpft der Airport an das Niveau vor der Pandemie an", teilte die Flughafengesellschaft mit. Mehr als 1200 Starts und Landungen von 15 verschiedenen Airlines seien geplant.

Verkehrsstärkster Tag werde voraussichtlich Freitag, der 22. April, mit 42 Abflügen. Reiseziel Nummer eins der Urlauber ist auch ab Nürnberg Mallorca mit bis zu 87 Abflügen, gefolgt von Antalya in der Türkei mit bis zu 61 Abflügen.

Bilderstrecke

Diese Sehenswürdigkeiten im Allgäu sollten Sie kennen

1 von 16 Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert 2 von 16 Wer auf Google nach der Stadt Kempten sucht, findet womöglich zahlreiche Bilder der Basilika. Die barocke Kirche gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Bild: Ralf Lienert Wer auf Google nach der Stadt Kempten sucht, findet womöglich zahlreiche Bilder der Basilika. Die barocke Kirche gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Bild: Ralf Lienert 3 von 16 Das Rathaus in Kempten prägt das Stadtbild. Die Sternzeichenuhr an der Fassade des Rathauses zeigt an, in welchem Jahreszyklus wir uns gerade befinden. Bild: Ralf Lienert Das Rathaus in Kempten prägt das Stadtbild. Die Sternzeichenuhr an der Fassade des Rathauses zeigt an, in welchem Jahreszyklus wir uns gerade befinden. Bild: Ralf Lienert 4 von 16 Der Fünfknopfturm ist das Wahrzeichen der Stadt Kaufbeuren. Den Turm kann man bei Führungen von innen besichtigen oder für Trauungen buchen. Direkt am Fünfknopftum befindet sich die historische Stadtmauer. Bild: Mathias Wild Der Fünfknopfturm ist das Wahrzeichen der Stadt Kaufbeuren. Den Turm kann man bei Führungen von innen besichtigen oder für Trauungen buchen. Direkt am Fünfknopftum befindet sich die historische Stadtmauer. Bild: Mathias Wild 5 von 16 Etwa zehn Minuten Autofahrt von Kaufbeuren entfernt befindet sich das Kloster Irsee. In dem Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum finden Veranstaltungen statt, es gibt ein Restaurant und mehrere Außenanlagen, die besichtigt werden können. Bild: Mathias Wild Etwa zehn Minuten Autofahrt von Kaufbeuren entfernt befindet sich das Kloster Irsee. In dem Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum finden Veranstaltungen statt, es gibt ein Restaurant und mehrere Außenanlagen, die besichtigt werden können. Bild: Mathias Wild 6 von 16 Im Hartmannhaus befindet sich das Heimatmuseum der Stadt Marktoberdorf. Lohnenswert ist ein Besuch schon allein wegen des bunten Bauerngartens vor dem Haus. Bild: Gerlinde Schubert Im Hartmannhaus befindet sich das Heimatmuseum der Stadt Marktoberdorf. Lohnenswert ist ein Besuch schon allein wegen des bunten Bauerngartens vor dem Haus. Bild: Gerlinde Schubert 7 von 16 Sehenswürdigkeiten in Marktoberdorf sind auch die Martinskirche und das Hohe Schloss (hinten links). Bild: Benedikt Siegert Sehenswürdigkeiten in Marktoberdorf sind auch die Martinskirche und das Hohe Schloss (hinten links). Bild: Benedikt Siegert 8 von 16 Denkt man an Sightseeing im Allgäu, was kommt einem da als Erstes in den Sinn? Klar, vermutlich das Schloss Neuschwanstein bei Schwangau. Bild: Benedikt Siegert Denkt man an Sightseeing im Allgäu, was kommt einem da als Erstes in den Sinn? Klar, vermutlich das Schloss Neuschwanstein bei Schwangau. Bild: Benedikt Siegert 9 von 16 Mindestens genauso sehenswert wie das Schloss Neuschwanstein ist das benachbarte Schloss Hohenschwangau, in dem König Ludwig II. einen großen Teil seines Lebens verbracht hat. Bild: Benedikt Siegert Mindestens genauso sehenswert wie das Schloss Neuschwanstein ist das benachbarte Schloss Hohenschwangau, in dem König Ludwig II. einen großen Teil seines Lebens verbracht hat. Bild: Benedikt Siegert 10 von 16 Ein Schloss, das noch älter ist als das Schloss Neuschwanstein, ist das Hohe Schloss in Füssen. Lohnenswert ist auch ein Bummel durch die Altstadt von Füssen. Bild: Benedikt Siegert Ein Schloss, das noch älter ist als das Schloss Neuschwanstein, ist das Hohe Schloss in Füssen. Lohnenswert ist auch ein Bummel durch die Altstadt von Füssen. Bild: Benedikt Siegert 11 von 16 Für Venedig-Feeling mitten im Allgäu sorgt der Stadtbach in Memmingen. Im Stadtbach schwimmen Forellen, die jedes Jahr im Sommer beim traditionellen Fischertag gefangen werden. Bild: Verena Kaulfersch Für Venedig-Feeling mitten im Allgäu sorgt der Stadtbach in Memmingen. Im Stadtbach schwimmen Forellen, die jedes Jahr im Sommer beim traditionellen Fischertag gefangen werden. Bild: Verena Kaulfersch 12 von 16 Im Jahr 1525 sind die Zwölf Bauernartikel in Memmingen entstanden. Deshalb wird die Stadt auch als die "Stadt der Freiheitsrechte" bezeichnet. In Memmingen gibt es zahlreiche Denkmäler, die an die historischen Ereignisse erinnen. Darunter zum Beispiel der Freiheitsbrunn... Bild: Brigitte Waltl-Jensen Im Jahr 1525 sind die Zwölf Bauernartikel in Memmingen entstanden. Deshalb wird die Stadt auch als die "Stadt der Freiheitsrechte" bezeichnet. In Memmingen gibt es zahlreiche Denkmäler, die an die historischen Ereignisse erinnen. Darunter zum Beispiel der Freiheitsbrunn... Bild: Brigitte Waltl-Jensen 13 von 16 Die Basilika Ottobeuren gehört wohl zu den schönsten Barockkirchen Süddeutschlands. Sie befindet sich westlich des Marktplatzes auf einem leicht ansteigenden Hügelrücken. Bild: Ralf Lienert Die Basilika Ottobeuren gehört wohl zu den schönsten Barockkirchen Süddeutschlands. Sie befindet sich westlich des Marktplatzes auf einem leicht ansteigenden Hügelrücken. Bild: Ralf Lienert 14 von 16 Das Hohe Schloss ist das Wahrzeichen von Bad Grönenbach. Das Schloss wird für Führungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Bild: Armin Schmid Das Hohe Schloss ist das Wahrzeichen von Bad Grönenbach. Das Schloss wird für Führungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Bild: Armin Schmid 15 von 16 Ein Motiv für Postkarten bietet der Hafen Lindau. Wer mit dem Zug an die Bodensee-Stadt fährt, wird am Bahnhof mit dieser Aussicht begrüßt. Der Lindauer Löwe (links) ist das Wahrzeichen der Stadt. Bild: Ralf Lienert Ein Motiv für Postkarten bietet der Hafen Lindau. Wer mit dem Zug an die Bodensee-Stadt fährt, wird am Bahnhof mit dieser Aussicht begrüßt. Der Lindauer Löwe (links) ist das Wahrzeichen der Stadt. Bild: Ralf Lienert 16 von 16 Lindenberg ist die Stadt der Hüte. Unverzichtbar ist deshalb ein Besuch im Deutschen Hutmuseum. Bild: Bettina Buhl Lindenberg ist die Stadt der Hüte. Unverzichtbar ist deshalb ein Besuch im Deutschen Hutmuseum. Bild: Bettina Buhl 1 von 16 Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert

Verkehr an Ostern in Bayern: auch auf den Straßen wird einiges los sein

Acht Bundesländer und ganz Österreich starten in die Osterferien, "was auf den Ballungsraumautobahnen und den wichtigsten Reiserouten am Freitagnachmittag und Samstag zu teilweise starkem Verkehr führen wird", wie der ADAC mitteilte. "Die meisten Urlauber und Urlauberinnen fahren in die Alpen, in südliche Länder oder zur Küste."

Besonders belastete Strecken in Bayern dürften die Autobahn 3 Würzburg - Nürnberg - Passau, die A7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte, die A8 Ulm - München - Salzburg, die A9 Nürnberg - München, die A93 Inntaldreieck - Kufstein, die A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen und die A99 Umfahrung München werden. Ein Stauchaos erwartet der ADAC aber nicht: Dafür dürften auch die hohen Spritpreise sorgen. (Lesen Sie auch: Wohin können Allgäuer über Ostern reisen? Vier Urlaubstipps und die Einreiseregeln dazu)