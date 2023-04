Osterfeuer erleuchten die Nacht in Bayern

Feuer, das die Nacht erhellt: Osterfeuer zählen zu den wichtigsten Bräuchen an Ostern, egal ob mit christlichem Hintergrund oder nicht.

08.04.2023 | Stand: 21:55 Uhr

In der Nacht zum Sonntag gab es auch in Bayern zahlreiche solcher Feuer. Auch vor den Kirchen wurden Feuer entzündet. An den Flammen wird traditionell die Osterkerze entzündet - und diese dann in die bis dahin dunkle Kirche getragen. Sie soll symbolisieren, dass mit der Auferstehung Jesu die Dunkelheit weicht.

Osterfeuer: Auf was der Bund Naturschutz hinweist

Der Bund Naturschutz hatte vor den Feiertagen bereits darauf hingewiesen, das Holz für Osterfeuer kurz vor dem Entzünden noch einmal umzuschichten, damit Tiere sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Klein- und Kleinsttiere würden sich oft in den Gehölzen verkriechen, sagte ein Sprecher. Bei offiziellen Feuern sei das Umschichten Pflicht.

