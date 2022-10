In Palling in Oberbayern sind ein Fahrradfahrer und ein Fußgänger zusammengestoßen. Der Radfahrer erlag seinen schweren Verletzungen nach dem Unfall.

24.10.2022 | Stand: 08:42 Uhr

Ein Fahrradfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Fußgänger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 40 Jahre alte Fußgänger wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum die Männer am frühen Sonntagmorgen in Palling (Landkreis Traunstein) auf einem Rad- und Fußweg zusammenstießen, war zunächst unklar. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Dort erlag der 46 Jahre alte Fahrradfahrer seinen Verletzungen.

