Panne: Gericht veröffentlicht Name des mutmaßlichen Ece-Mörders im Internet

Über den 27-Jährigen wurde nach der Messerattacke von Illerkirchberg nicht viel bekannt. Nun unterläuft dem Gericht ein Fehler. Im Netz ist der Mann zu finden.

13.05.2023 | Stand: 10:23 Uhr

Über den mutmaßlichen Täter der Messerattacke von Illerkirchberg, bei der Anfang vergangenen Dezember die 14 Jahre alte Ece getötet und ihre 13 Jahre alte Freundin schwer verletzt wurden, ist in der breiten Öffentlichkeit bislang nicht allzu viel bekannt. Auch sein Name war trotz gewaltigem, bundesweitem Medieninteresse bis dato nicht in Berichten genannt worden. Dabei ist das bei etwaigen Kapitaldelikten nahezu normal. Aber womöglich war er noch niemandem bekannt. Nun unterlief dem Landgericht Ulm eine Panne.

