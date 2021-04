Beim Aufräumen in einer alten Gartenlaube hat ein Mann eine amerikanische Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

In der Granate habe sich noch Phosphor befunden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. In diesem Zustand hätte das Geschoss noch detonieren können.

Der 43-jährige neue Pächter der Laube meldete den Fund am Freitag in Zellingen (Landkreis Main-Spessart) den Beamten. Ein Kampfmittelräumdienst transportierte die Granate ab. Wer sie in der Gartenlaube abgelegt hat, wird nun ermittelt.